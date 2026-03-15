Hudson Williams, de ‘Más que rivales’, una estrella en la alfombra roja de los Oscar 2026 que 'se quedó coja'

No hay duda de que la serie Más que rivales se ha convertido en todo un fenómeno del que todo el mundo habla. Esta ficción canadiense vio la luz en una plataforma de streaming canadiense llamada Crave. Quizá se esperaba que alcanzara cierto éxito, pero no parece que tanto como el que ha cosechado.

Sus protagonistas, Hudson Williams y Connor Storrie, han pasado de ser prácticamente desconocidos y convertirse en grandes estrellas a las que todo el mundo quiere ver gracias a esta serie que en la que interpretan a dos jugadores de hockey sobre hielo que son rivales en el deporte y que acaban viviendo una relación secreta.

Connor Storrie y Hudson Williams presentando un premio en los Globos de Oro 2026 Rich Polk/2026GG

Mas que rivales, una serie que no solo es buena, sino que esperamos que ayude a que la homofobia en el deporte camine hacia su desaparición, no es carne de Oscar, pero uno de sus protagonistas ha sido uno de los actores que ha posado en la alfombra roja de los premios que entrega la Academia de Hollywood.

Hudson Williams, que da vida a Shane Hollander, apareció con un traje negro de Balenciaga compuesto en el que destacó una elegante chaqueta cruzada. El negro también fue el color elegido para la camisa, la corbata y los zapatos.

El protagonista de Heated Rivalry ha apostado por un traje de pantalón acampanado de Balenciaga. WireImage/ Getty Images

El actor le dio un toque distintivo a su look con las joyas. Apostó por un broche de diamantes, unos pendientes de aro, una anillo y una original pulsera con los que completó su outfit.

Sin noticias de Connor Storrie, pero sí de Robbie GK

Y aunque Williams brilló, la alfombra roja se quedó un poco coja ante la ausencia de su compañero de reparto, Connor Storrie. El actor sí había acudido a una fiesta previa a los Oscar, donde mostró su complicidad con Hudson Williams. Sin embargo, no apareció en la alfombra roja. Así que nos quedamos sin verles juntos, como sí ocurrió en los Globos de Oro.

Hudson Williams y Connor Storrie en una fiesta previa a los Oscar 2026 en Los Angeles Getty Images for Creative Artist

Por otro lado, Robbie Graham-Kuntz, otro miembro del reparto de Más que rivales, no fue invitado a la gala de entrega de los Oscar, pero sí a la fiesta que cada año organiza Elton John, otro clásico de la gran noche del cine de Hollywood.