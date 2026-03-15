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Hudson Williams, de ‘Más que rivales’, una estrella en la alfombra roja de los Oscar 2026 que 'se quedó coja'
Influencers y Celebrities
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Hudson Williams, de ‘Más que rivales’, una estrella en la alfombra roja de los Oscar 2026 que 'se quedó coja'

El actor que interpreta a Shane Hollander en una de las series de moda, apareció en la alfombra roja y deslumbró vestido de Balenciaga.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
Hudson Williams posando en la alfombra roja de los premios Oscar 2026
Hudson Williams posando en la alfombra roja de los premios Oscar 2026JC Olivera

No hay duda de que la serie Más que rivales se ha convertido en todo un fenómeno del que todo el mundo habla. Esta ficción canadiense vio la luz en una plataforma de streaming canadiense llamada Crave. Quizá se esperaba que alcanzara cierto éxito, pero no parece que tanto como el que ha cosechado.

Sus protagonistas, Hudson Williams y Connor Storrie, han pasado de ser prácticamente desconocidos y convertirse en grandes estrellas a las que todo el mundo quiere ver gracias a esta serie que en la que interpretan a dos jugadores de hockey sobre hielo que son rivales en el deporte y que acaban viviendo una relación secreta.

Connor Storrie y Hudson Williams presentando un premio en los Globos de Oro 2026
  Connor Storrie y Hudson Williams presentando un premio en los Globos de Oro 2026Rich Polk/2026GG

Mas que rivales, una serie que no solo es buena, sino que esperamos que ayude a que la homofobia en el deporte camine hacia su desaparición, no es carne de Oscar, pero uno de sus protagonistas ha sido uno de los actores que ha posado en la alfombra roja de los premios que entrega la Academia de Hollywood.

Hudson Williams, que da vida a Shane Hollander, apareció con un traje negro de Balenciaga compuesto en el que destacó una elegante chaqueta cruzada. El negro también fue el color elegido para la camisa, la corbata y los zapatos.

Hudson Williams
  El protagonista de Heated Rivalry ha apostado por un traje de pantalón acampanado de Balenciaga.WireImage/ Getty Images

El actor le dio un toque distintivo a su look con las joyas. Apostó por un broche de diamantes, unos pendientes de aro, una anillo y una original pulsera con los que completó su outfit.

Sin noticias de Connor Storrie, pero sí de Robbie GK

Y aunque Williams brilló, la alfombra roja se quedó un poco coja ante la ausencia de su compañero de reparto, Connor Storrie. El actor sí había acudido a una fiesta previa a los Oscar, donde mostró su complicidad con Hudson Williams. Sin embargo, no apareció en la alfombra roja. Así que nos quedamos sin verles juntos, como sí ocurrió en los Globos de Oro.

Hudson Williams y Connor Storrie en una fiesta previa a los Oscar 2026 en Los Angeles
  Hudson Williams y Connor Storrie en una fiesta previa a los Oscar 2026 en Los AngelesGetty Images for Creative Artist

Por otro lado, Robbie Graham-Kuntz, otro miembro del reparto de Más que rivales, no fue invitado a la gala de entrega de los Oscar, pero sí a la fiesta que cada año organiza Elton John, otro clásico de la gran noche del cine de Hollywood.

Guillermo Álvarez Corrales
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Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Sobre qué temas escribo

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Mi trayectoria

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

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