Itziar Castro: de no encontrar diseñador a ser una de las mejor vestidas de los Goya

La repentina muerte de Itziar Castro ha provocado una huracán de reacciones ensalzando el talento, la valentía y el ejemplo de la actriz catalana.

Artísticamente, como han recordado muchos de sus compañeros, hizo de todo: interpretó, cantó, bailó, escribió, presentó... y luchó por los derechos del colectivo LGTBI, por las mujeres y por romper con las barreras estéticas y la gordofobia.

Por su peso, como ella misma contó en numerosas ocasiones, sufrió acoso y violencia a lo largo de toda su vida, pero desde cualquier micrófono peleó porque esto se acabara, se convirtió en ejemplo de esta lucha y recogió algunos frutos.

"Cuando fui a presentar Pieles a la Berlinale, no encontrábamos ninguna marca de ropa que me vistiera. Me cosí el traje junto con una amiga. Pero, a partir de la nominación a los Goya, colaboro con varias marcas y he podido demostrar que las mujeres gordas podemos ir guapísimas a las alfombras rojas. De hecho, he salido en varias revistas como de las mejores vestidas, al lado de gente como Paz Vega o Aura Garrido, que para mí son iconos de la moda", contaba en una entrevista el diario El Mundo.

Otro de sus logros en esta 'batalla' fue salir desnuda en la revista Harper's Bazaar después de hacer público su enfado por no haberla incluído en un reportaje Los nominados al Goya, al desnudo. "Me hubiera encantado hacerlas pero se ve que no tengo el cuerpo deseado porque ni se me preguntó", escribía decepcionada en Twitter.

La publicación se disculpó públicamente y al mes siguiente le dedicó un amplísimo reportaje firmado por el fotógrafo Félix Valiente. "He salido ganando porque me han hecho más fotos, porque como soy XXL con una no tenían suficiente", aseguró entonces tirando de una de sus principales armas, el humor.

A él recurrió siempre para defenderse. "A mí me hicieron bullying de pequeña, entonces hay un momento en el que tú te adelantas a eso y les desarmas. Y yo lo hago con todos los haters que me desean la muerte y cuando me llaman ‘ballena’ lo primero que hago es mandarles un gif de una", confesaba en una entrevista a El Huffpost.