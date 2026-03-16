Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Jacob Elordi cumplió su palabra y llevó a su madre a los Oscar: este es el motivo
Influencers y Celebrities
Influencers y Celebrities

Jacob Elordi cumplió su palabra y llevó a su madre a los Oscar: este es el motivo

La relación entre el actor y su progenitora ha acaparado la mirada de muchos en redes sociales: "Es mi mejor amiga".

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 15: Jacob Elordi attends the 98th Annual Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California. (Photo by Roger Kisby/The Academy via Getty Images)
Jacob Elordi junto a su madre en la tribuna durante la celebración de entrega de premios Oscar, este domingo en Hollywood (EEUU).Roger Kisby vía Getty Images

La gala de entrega de los premios Oscar no para de acaparar titulares en los medios de comunicación. Pero, más allá de los premiados y como es habitual, algunos momentos han llamado la atención por sí mismos. Y, como también era de esperar, Jacob Elordi ha protagonizado uno de ellos. El actor, nominado pero no premiado por su papel en Frankestéin, quiso cumplir su promesa y llevar a su madre a la fiesta del cine.

"Voy a llevar a mamá. Se lo prometí cuando tenía 15 años, así que tengo que cumplir mi palabra", explicó el actor en una entrevista recogida por la revista Vanity Fair tras conocer su nominación. 

Entonces, Elordi explicó que ella fue la primera en enterarse de la buena noticia: "Me fui a la cama y dormí tranquilamente. Entonces oí sonar el teléfono de mi madre hacia las cinco de la mañana y sus pasitos en la escalera. Su expresión me lo dijo todo: me habían nominado. Fue hermoso", relató el joven intérprete. Su padre, en cambio, que se encontraba en Australia, celebró la noticia horas más tarde y "descorchamos juntos una botella de champán".

"Sin ella estaría completamente perdido"

En otra entrevista para el diario The Wall Street Journal, el intérprete de 28 años confesó que hablaba con su madre unas tres o cuatro veces al día. "Mi madre es una santa. Sin ella estaría completamente perdido. Es mi mejor amiga", reconoció.

De hecho, fue ella quien lo matriculó en una escuela de arte dramático y le animó a ser lo que ahora es. "La gente siempre dice que nada cuenta, que el arte es subjetivo y todas esas cosas. Pero para mí era realmente un sueño", aseguró el artista. "Ella es la persona que más me apoyó cuando empecé a hacer teatro en el colegio, me apuntó a clases cuando los niños solían hacer otras cosas porque era lo que yo deseaba hacer", agregó.

Ahora, todos han podido comprobar y confirmar la buena relación madre e hijo en la alfombra roja de la gala de los Oscar, protagonizando un momento que ha dado la vuelta en redes sociales. "Qué historia tan tierna. Me encanta verlo cumplir la promesa que le hizo a su madre", comenta una internauta en X (antes Twitter). "Mira cómo la mira. El amor de un hijo por su madre", asegura otra. 

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 15: (L-R) Melissa Elordi and Jacob Elordi attend the 98th Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images)
  Jacob Elordi junto a su madre en la alfombra roja de los premios Oscar, en Los Ángeles (EEUU).(C)KevinMazur
Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Actualidad en El HuffPost. En mi día a día, estoy siempre pendiente de lo que ocurre en el mundo para transmitirlo de la forma más cercana y clara posible.

 

Sobre qué temas escribo

La información de última hora y de actualidad ocupa prácticamente toda mi jornada. Sin embargo, siempre huyo de la superficialidad y trato de encontrar enfoques creativos que aporten contexto y claridad a las noticias. Me interesa especialmente todo lo que sucede más allá de las fronteras de España, con especial atención al culebrón de la Casa Blanca, que cada día amanece con nuevas noticias capaces de poner el mundo patas arriba.

 

Por otra parte, y no menos importante, me encanta escribir sobre temas de lifestyle y Gente. Siempre estoy ideando nuevos temas para presentar y analizar las últimas tendencias que se mueven entre los jóvenes… y los no tan jóvenes.

 

Mi trayectoria

Estudié en la Universidad de Sevilla, ciudad en la que nací y de la que soy. En 2020 entré como becario en Diario de Sevilla, donde aprendí a cubrir información local. Poco después, terminé mi carrera con otra beca, esta vez en Cadena SER Andalucía.


Con el objetivo de ampliar horizontes, me mudé a Madrid para unirme a la promoción 37 del Máster de El País-Universidad Autónoma de Madrid. He escrito en El País y, actualmente, trabajo en El HuffPost España.

  

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos