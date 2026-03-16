Jacob Elordi cumplió su palabra y llevó a su madre a los Oscar: este es el motivo

Jacob Elordi junto a su madre en la tribuna durante la celebración de entrega de premios Oscar, este domingo en Hollywood (EEUU).

La gala de entrega de los premios Oscar no para de acaparar titulares en los medios de comunicación. Pero, más allá de los premiados y como es habitual, algunos momentos han llamado la atención por sí mismos. Y, como también era de esperar, Jacob Elordi ha protagonizado uno de ellos. El actor, nominado pero no premiado por su papel en Frankestéin, quiso cumplir su promesa y llevar a su madre a la fiesta del cine.

"Voy a llevar a mamá. Se lo prometí cuando tenía 15 años, así que tengo que cumplir mi palabra", explicó el actor en una entrevista recogida por la revista Vanity Fair tras conocer su nominación.

Entonces, Elordi explicó que ella fue la primera en enterarse de la buena noticia: "Me fui a la cama y dormí tranquilamente. Entonces oí sonar el teléfono de mi madre hacia las cinco de la mañana y sus pasitos en la escalera. Su expresión me lo dijo todo: me habían nominado. Fue hermoso", relató el joven intérprete. Su padre, en cambio, que se encontraba en Australia, celebró la noticia horas más tarde y "descorchamos juntos una botella de champán".

"Sin ella estaría completamente perdido"

En otra entrevista para el diario The Wall Street Journal, el intérprete de 28 años confesó que hablaba con su madre unas tres o cuatro veces al día. "Mi madre es una santa. Sin ella estaría completamente perdido. Es mi mejor amiga", reconoció.

De hecho, fue ella quien lo matriculó en una escuela de arte dramático y le animó a ser lo que ahora es. "La gente siempre dice que nada cuenta, que el arte es subjetivo y todas esas cosas. Pero para mí era realmente un sueño", aseguró el artista. "Ella es la persona que más me apoyó cuando empecé a hacer teatro en el colegio, me apuntó a clases cuando los niños solían hacer otras cosas porque era lo que yo deseaba hacer", agregó.

Ahora, todos han podido comprobar y confirmar la buena relación madre e hijo en la alfombra roja de la gala de los Oscar, protagonizando un momento que ha dado la vuelta en redes sociales. "Qué historia tan tierna. Me encanta verlo cumplir la promesa que le hizo a su madre", comenta una internauta en X (antes Twitter). "Mira cómo la mira. El amor de un hijo por su madre", asegura otra.