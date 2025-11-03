Juan Urdangarin, pillado por primera vez con un amor

Aunque es el mayor de los cuatro hijos de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, era el único de los hermanos que no tenía pareja conocida. Sea por no haberla tenido, sea por su enorme discreción o por el hecho de vivir de forma permanente en el extranjero, Juan Urdangarin no se había librado de rumores, pero sí de protagonizar fotos y reportajes sobre su vida sentimental con hechos confirmados y contrastados... hasta ahora.

3 días después del 20 cumpleaños de la princesa Leonor y uno después de los 87 años de la reina Sofía se han publicado las primeras imágenes de Juan Urdangarin en actitud cariñosa con otra persona, lo que demuestra que el sobrino de Felipe VI está enamorado o por lo menos muy ilusionado.

Juan Urdangarin y un amigo, la infanta Cristina y Johanna Zott, novia de Pablo Urdangarin, en un partido de balonmano de Pablo Urdangarin. Eva Parey

En las fotografías que publica ¡Hola! se puede ver a Juan Urdangarin junto a Sophia Khan, con la que fue pillado un día de otoño en las calles de Londres. La pareja paseó por Chelsea, tomaron café en Pavilion Road y cenaron en un restaurante indio llamado Dishroom.

Entre plan y plan derrocharon pasión. Pasearon agarrados, se dedicaron tiernas miradas, y si todavía alguien tenía dudas, se besaron apasionadamente en plena calle, pensando quizá que nadie repararía en ellos. Aunque sea hijo de una infanta de España y sobrino y nietos de reyes, en Reino Unido puede pasear sin que nadie apenas repare en quién es él. Nadie apenas...

Los dos trabajan en la empresa de Alejandro Agag

¿Y quién es ella? Como detalla la citada publicación, se llama Sophia Khan, es canadiense y estudió desarrollo sostenible y gestión en la universidad de St Andrews de Escocia, la misma en la que se conocieron y enamoraron el príncipe Guillermo y Kate Middleton. Además es instructora de Pilates, formación que recibió en Indonesia.

Como indica su perfil en LinkedIn trabajó en hostelería en Toronto cuando era más joven, pero años más tarde recaló en Enovation Consulting, ya en Reino Unido, en Pace Six Four, donde tuvo un contrato en prácticas y en noviembre de 2024 fichó por E1 Series como teams executive. Se trata de un campeonato de lanchas eléctricas fundado por Alejandro Agag, que también es jefe de Juan Urdangarin.

El primogénito de Cristina de Borbón lleva ya tiempo contratado por el yerno de José María Aznar para la Fórmula E, donde comenzó como ayudante de producción. Allí ha encontrado un trabajo que le gusta y también el amor en Sophia Khan, con la que está muy ilusionada.