Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Juan Urdangarin, pillado por primera vez con un amor
Influencers y Celebrities

Influencers y Celebrities

Juan Urdangarin, pillado por primera vez con un amor

El hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin ha sido fotografiado en actitud cariñoso con Sophia Khan, una joven canadiense.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
Juan Urdangarin a la salida de la celebración del 60 cumpleaños de la infanta Elena.Gtres

Aunque es el mayor de los cuatro hijos de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, era el único de los hermanos que no tenía pareja conocida. Sea por no haberla tenido, sea por su enorme discreción o por el hecho de vivir de forma permanente en el extranjero, Juan Urdangarin no se había librado de rumores, pero sí de protagonizar fotos y reportajes sobre su vida sentimental con hechos confirmados y contrastados... hasta ahora.

3 días después del 20 cumpleaños de la princesa Leonor y uno después de los 87 años de la reina Sofía se han publicado las primeras imágenes de Juan Urdangarin en actitud cariñosa con otra persona, lo que demuestra que el sobrino de Felipe VI está enamorado o por lo menos muy ilusionado.

  Juan Urdangarin y un amigo, la infanta Cristina y Johanna Zott, novia de Pablo Urdangarin, en un partido de balonmano de Pablo Urdangarin.Eva Parey

En las fotografías que publica ¡Hola! se puede ver a Juan Urdangarin junto a Sophia Khan, con la que fue pillado un día de otoño en las calles de Londres. La pareja paseó por Chelsea, tomaron café en Pavilion Road y cenaron en un restaurante indio llamado Dishroom.

Entre plan y plan derrocharon pasión. Pasearon agarrados, se dedicaron tiernas miradas, y si todavía alguien tenía dudas, se besaron apasionadamente en plena calle, pensando quizá que nadie repararía en ellos. Aunque sea hijo de una infanta de España y sobrino y nietos de reyes, en Reino Unido puede pasear sin que nadie apenas repare en quién es él. Nadie apenas...

Los dos trabajan en la empresa de Alejandro Agag

¿Y quién es ella? Como detalla la citada publicación, se llama Sophia Khan, es canadiense y estudió desarrollo sostenible y gestión en la universidad de St Andrews de Escocia, la misma en la que se conocieron y enamoraron el príncipe Guillermo y Kate Middleton. Además es instructora de Pilates, formación que recibió en Indonesia.

Como indica su perfil en LinkedIn trabajó en hostelería en Toronto cuando era más joven, pero años más tarde recaló en Enovation Consulting, ya en Reino Unido, en Pace Six Four, donde tuvo un contrato en prácticas y en noviembre de 2024 fichó por E1 Series como teams executive. Se trata de un campeonato de lanchas eléctricas fundado por Alejandro Agag, que también es jefe de Juan Urdangarin.

El primogénito de Cristina de Borbón lleva ya tiempo contratado por el yerno de José María Aznar para la Fórmula E, donde comenzó como ayudante de producción. Allí ha encontrado un trabajo que le gusta y también el amor en Sophia Khan, con la que está muy ilusionada.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Sobre qué temas escribo

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Mi trayectoria

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 