Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Karla Sofía Gascón, en los Goya, sobre la cancelación que vivió: "Llegué a pensar que me tiraba al Sena"
en directo
Sigue en directo la última hora de la fiesta del cine español, los Premios Goya
Cultura
Cultura

Karla Sofía Gascón, en los Goya, sobre la cancelación que vivió: "Llegué a pensar que me tiraba al Sena"

La actriz entrega uno de los galardones de los Premios Goya 2026.

Elena Santos
Elena Santos
Karla Sofía Gascón, en los premios Goya 2026.
Karla Sofía Gascón, en los premios Goya 2026.EL HUFFPOST

Karla Sofía Gascón es una de las personalidades elegidas para entregar un galardón en los Premios Goya 2026 que se celebran en Barcelona. 

Entrevistada por El País en la alfombra roja, la actriz se ha referido a su ausencia del año pasado en la gala. Su cinta, Emilia Pérez, estaba nominada a Mejor Película Europea, pero no acudió. En aquel momento, estaba envuelta en plena polémica por unos tuits antiguos de contenido ofensivo y racista que salieron a la luz en plena carrera hacia los Oscar.

Gascón no acudió a los Goya y entonces se justificó como una decisión "entre todos" porque era un premio que solían recoger los productores, no los actores.

"Si estamos en directo, os vais a cagar", ha comenzado bromeando antes de pasar a contestar a si este año se siente más querida en los Goya. "Pues es que el año pasado no me dejaron pasar... es imposible que haga una comparativa", ha respondido.

Acerca de si todo se va recomponiendo en su carrera, una vez pasada la polémica, Gascón ha subrayado que le encanta el libro de Dumas El conde de Montecristo: "Hay mucha gente que se ha aprovechado de mí, me ha juzgado sin conocerme de nada, y yo tengo una libreta maravillosa donde tengo apuntado absolutamente todo, quién, cómo, cuándo y por qué... y a lo mejor me toca hacer Emilia de Montecristi".

"Como dice Christian Bale, si tienes algo que reprocharme o en contra de mí, llámame por teléfono y lo solucionamos. Y si no tienes mi teléfono, es que no nos conocemos lo suficiente", ha proseguido sobre el juicio mediático que vivió.

Preguntada acerca de si en algún momento llegó a temer quedarse sin carrera, Karla Sofía Gascón ha sido clara: "Yo llegué a pensar que me tiraba al Sena". 

Tras reconocer que pasó momentos "muy, muy feos", aquello sólo le ha hecho "más fuerte". "Cuando me preguntan cómo titulo esta nueva etapa, no tengo más que una frase: el retorno del Jedi y punto", ha remachado.

Elena Santos
Elena Santos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Sobre qué temas escribo

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 