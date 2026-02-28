Karla Sofía Gascón, en los Goya, sobre la cancelación que vivió: "Llegué a pensar que me tiraba al Sena"
La actriz entrega uno de los galardones de los Premios Goya 2026.
Karla Sofía Gascón es una de las personalidades elegidas para entregar un galardón en los Premios Goya 2026 que se celebran en Barcelona.
Entrevistada por El País en la alfombra roja, la actriz se ha referido a su ausencia del año pasado en la gala. Su cinta, Emilia Pérez, estaba nominada a Mejor Película Europea, pero no acudió. En aquel momento, estaba envuelta en plena polémica por unos tuits antiguos de contenido ofensivo y racista que salieron a la luz en plena carrera hacia los Oscar.
Gascón no acudió a los Goya y entonces se justificó como una decisión "entre todos" porque era un premio que solían recoger los productores, no los actores.
"Si estamos en directo, os vais a cagar", ha comenzado bromeando antes de pasar a contestar a si este año se siente más querida en los Goya. "Pues es que el año pasado no me dejaron pasar... es imposible que haga una comparativa", ha respondido.
Acerca de si todo se va recomponiendo en su carrera, una vez pasada la polémica, Gascón ha subrayado que le encanta el libro de Dumas El conde de Montecristo: "Hay mucha gente que se ha aprovechado de mí, me ha juzgado sin conocerme de nada, y yo tengo una libreta maravillosa donde tengo apuntado absolutamente todo, quién, cómo, cuándo y por qué... y a lo mejor me toca hacer Emilia de Montecristi".
"Como dice Christian Bale, si tienes algo que reprocharme o en contra de mí, llámame por teléfono y lo solucionamos. Y si no tienes mi teléfono, es que no nos conocemos lo suficiente", ha proseguido sobre el juicio mediático que vivió.
Preguntada acerca de si en algún momento llegó a temer quedarse sin carrera, Karla Sofía Gascón ha sido clara: "Yo llegué a pensar que me tiraba al Sena".
Tras reconocer que pasó momentos "muy, muy feos", aquello sólo le ha hecho "más fuerte". "Cuando me preguntan cómo titulo esta nueva etapa, no tengo más que una frase: el retorno del Jedi y punto", ha remachado.