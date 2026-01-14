Kate Middleton no solo celebró su 44 cumpleaños como pudimos ver: esto es lo que hizo, quién la acompañó y la reacción que provocó en los que la vieron

El 9 de enero de 2026 se celebró el 44 cumpleaños de la princesa de Gales. No era un aniversario redondo y quizá se podía haber esperado una foto de archivo y una felicitación de las cuentas oficiales en redes sociales de la casa real británica.

Sin embargo Kensington Palace nos sorprendió con la publicación de un vídeo obra de Will Warr, colaborador habitual de los Gales para este tipo de asuntos. Se trató de la cuarta y última entrega de Mother Nature, un proyecto personal de Kate Middleton dedicada a la importancia de la naturaleza en nuestras vidas.

En esta ocasión se dedicaba al invierno, y no solo escuchamos a la princesa de Gales, sino que también la vimos durante un paseo invernal por el campo en Berkshire. Hubo además un plano metiendo la mano en un arroyo, momento en el que se pudo apreciar muy bien su anillo de compromiso. ¿Un guiño a la fortaleza de su matrimonio? Seguramente.

Pero hubo más, porque una cosa es la celebración pública y otra es la privada. Y el mismo día en el que Kate Middleton cumplió 44 años, disfrutó un plan gastronómico en familia, pero con algunos de ellos porque compartió mesa y mantel con:

Su madre, Carole Middleton.

Su hermana Pippa Matthews.

El mensaje de Funghi Club con el que supimos todo

Así lo indicó el restaurante Funghi Club en su cuenta de Facebook. El establecimiento, de estilo francés, publicó un mensaje en el que dio a conocer con enorme honor e ilusión que habían tenido a tan ilustres comensales en un día tan especial.

"De vez en cuando ocurre algo que nos llena de emoción. El pasado viernes (9 de enero), en nuestro pequeño Bistró de Hungerford, tuvimos el enorme placer de dar la bienvenida a una invitada muy extraordinaria, nada menos que la propia princesa de Gales", señaló el restaurante.

"Kate Middleton celebró su 44 cumpleaños junto con su madre Carole y su hermana Pippa en Hungerford. No hay fotos para compartir (comprenderéis por qué), pero todo el equipo que le atendió dijo que era absolutamente encantadora, amable y tan radiante en persona como te puedes imaginas. Feliz Cumpleaños", finalizó el Funghi Club, cuyos empleados nunca olvidarán una visita tan especial.