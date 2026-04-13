Katy Perry va al concierto de Justin Bieber en Coachella y su reacción al show hace que tiemblen las redes

El último concierto de Justin Bieber en Coachella, uno de los festivales de música más populares de los Estados Unidos, no para de acaparar titulares en las cabeceras internacionales. El cantante canadiense ofreció un show en el mismo escenario que lo vieron convertirse en un fénomeno pop hace más de una década. Con un mix de canciones de su nuevo trabajo, y de sus canciones más nostálgicas, el cantante ha logrado alcanzar un nuevo récord: el espectáculo más caro de la historia del festival.

Muchos de sus más acérrimos fans han reaccionado al show de Bieber con felicitaciones y aplausos, pero llama la atención la de una de sus compañeras de profesión. Katy Perry se encontraba este viernes entre el público de Coachella cuando reaccionó a uno de los detalles más destacados del espectáuculo: el cantante revivió sus inicios en YouTube, donde subió sus trabajos antes de convertirse en uno de los cantantes más populares de la música en inglés, con temas como Baby o Favourite Girl.

Una reacción genuina

Perry, de forma espontánea, reacciona con una frase que quedará marcada en la memoria colectiva. Durante el espectáculo, la cantante, que se encontraba junto al ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, reacciona a cómo Bieber usa YouTube en su actuación para viajar al pasado. "Gracias a Dios tiene [YouTube] Premium. No quiero ver ningún anuncio", bromea, en un vídeo que ha dado la vuelta en redes sociales, con una camiseta en la que tiene inscrito un: "Por favor, no me pidas una calada de tu vaper bajo ningún concepto, diga lo que diga".

Muchos de sus seguidores y no seguidores se han pasado por las redes sociales para comentar la natural reacción. "Es genuinamente graciosa", define una internauta. "Creo que tener anuncios habría sido genial. Una declaración social en el escenario de lo hartos y cansados que está el público con la mierda de los anuncios de YouTube", crítica otra. "Imagina pagar precios de Coachella y aun así recibir anuncios a mitad del show", bromea otro.

El espectáculo más caro de Coachella

Según datos de la revista Rolling Stone, el precio del espectáculo de Bieber asciende a unos 10 millones de dólares, y se estima como el más caro de la historia del festival. De esta forma el cantante que ejercía como uno de los grandes cabezas de cartel de la edición junto a otros nombres como Karol G, superaría el precio de otras recordadas actuaciones del festival como son Beyoncé, Lady Gaga o Ariana Grande.