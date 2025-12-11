Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Xuan Xuan y Yuan Zi pasan 12 horas para volver a su país pero les acompañaban 180 kilos de su comida favorita
La razón principal del traslado es la salud de la hembra.

Helena Zarco García
Imagen de archivo de ejemplares de osos panda, comiendo bambú, en el centro chino de Bifengxia Panda Base, en Sichuan, Chengdu.
Imagen de archivo de ejemplares de osos panda, comiendo bambú, en el centro chino de Bifengxia Panda Base, en Sichuan, Chengdu.

Después de 13 años viviendo en Francia, los pandas gigantes Xuan Xuan y Yuan Zi emprendieron su regreso a China en una operación logística de gran escala. Ambos llegaron al zoológico de Beauval en 2011 como parte de acuerdos de colaboración entre Francia y China, y ahora vuelven a su país de origen para continuar bajo cuidado especializado.

El traslado, preparado durante semanas, implicó la construcción de jaulas especiales y bien ventiladas en las que los dos pandas —que pueden pesar entre 90 y 120 kilos cada uno— realizaron un vuelo largo de 12 horas. 

Para hacer el viaje más cómodo, el equipo encargado del transporte cargó en el avión 180 kilos de bambú, su comida favorita, junto con abundante agua. Según AFP News Agency, el avión despegó del aeropuerto Charles-de-Gaulle de París con destino a la Base de Investigación y Cría del Panda Gigante de Chengdu, el mismo lugar donde nacieron.

El delicado estado de salud de Xuan Xuan

Aunque ambos pandas regresan a China, la razón principal del traslado es la salud de la hembra, Xuan Xuan, quien padece insuficiencia renal. Según varios medios, para garantizar su bienestar, las autoridades francesas y chinas coordinaron minuciosamente el viaje para asegurar que recibiera su tratamiento médico sin interrupciones durante todo el vuelo.

Durante su estancia en Francia, la pareja tuvo tres crías: Yuan Meng, que ya fue enviado previamente a China en 2019, y los gemelos Huanlili y Yuandudu, nacidos en 2021, quienes permanecerán temporalmente en el zoológico de Beauval.

Más que un traslado

Aunque la enfermedad de Xuan Xuan motivó en buena parte la operación, expertos y medios franceses apuntan a que el regreso también forma parte de la llamada “diplomacia panda”, una práctica habitual en las relaciones de China con otros países, que según el National Geographic es también es un gesto de buenas relaciones diplomáticas, además de un negocio lucrativo.

La embajada china en París ya ha tranquilizado a los aficionados franceses asegurando que Francia no se quedará sin pandas adultos durante mucho tiempo. Actualmente, alrededor de 20 zoológicos fuera de China albergan estos animales mediante acuerdos internacionales.

