Una empresa lanza una oferta para trabajar 100 horas semanales por un salario medio: se cuentan más de 1.000 solicitudes

Una startup suiza de inteligencia artificial ha desatado una fuerte polémica —y al mismo tiempo un inesperado interés— tras publicar una oferta laboral que exige jornadas de hasta 100 horas semanales por un salario considerado medio para los estándares del país. Aun así, la empresa asegura haber recibido más de 1.200 solicitudes.

La compañía, Forgi, con sede cerca de Zúrich, ofrece a los candidatos un salario anual de 70.000 francos suizos, que son aproximadamente unos 75.000 euros, a cambio de trabajar entre 80 y 100 horas a la semana.

Su CEO, Federico Martelli, defendió la propuesta en declaraciones a Le Figaro: "Buscamos miembros, no empleados", afirmando que su modelo se basa en compromiso absoluto y no en un equilibrio entre vida personal y profesional.

Duplican el máximo legal en Suiza

Las condiciones ofrecidas por Forgi superan ampliamente la jornada laboral máxima legal en Suiza, situada entre 45 y 50 horas semanales, según el sector. Además, el sueldo mensual bruto ––unos 6.250 euros–– se sitúa por debajo del salario medio suizo, estimado en cerca de 7.000 euros.

Como contraprestación, la startup promete acciones de la empresa, que según Martelli podrían revalorizarse con el crecimiento de Forgi. También ofrece algunos domingos libres y la posibilidad de vivir en un piso compartido cercano a la oficina, aunque cada empleado debe pagar sus propios gastos.

Según el medio Focus, el CEO de la compañía lo resume así: "No somos una familia. Somos compañeros en una competición. No creemos en el equilibrio entre la vida privada y la profesional".

Más de 1.200 personas quieren el puesto

A pesar de las duras condiciones, Le Figaro informa de que Forgi ha recibido más de 1.200 solicitudes, en un contexto internacional marcado por la alta demanda de profesionales de inteligencia artificial y por un mercado laboral muy competitivo para perfiles jóvenes.

En otros países como por ejemplo, Alemania, la normativa es especialmente estricta. La jornada diaria no puede superar las ocho horas, aunque en casos excepcionales puede ampliarse hasta diez, siempre que la media de horas trabajadas se mantenga dentro de los márgenes legales.

Además, se fijan un máximo de 48 horas semanales en una semana de seis días y se exige cumplir obligatoriamente con los tiempos de descanso y las pausas estipuladas. Estas reglas pueden ser reforzadas o modificadas mediante convenios colectivos, y solo se contemplan excepciones para profesiones como la médica o la agrícola, donde se permiten jornadas más extensas, siempre que exista una compensación adecuada.