Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Ricardo, consultor y experto en logística y transporte: "Un conductor internacional gana entre 3.000 y 3.300 euros"
Sociedad
Sociedad

Ricardo, consultor y experto en logística y transporte: "Un conductor internacional gana entre 3.000 y 3.300 euros"

Un trabajo bien remunerado pero que requiere mucho sacrificio.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Camionero subiendo al camión
Camionero subiendo al camiónGetty Images

El transporte por carretera se ha convertido en uno de los oficios mejor remunerados de la economía española, pero también en uno de los más exigentes. Detrás de salarios que superan con facilidad los de muchos sectores, se esconde una rutina marcada por largas jornadas al volante, semanas lejos de casa y un desgaste físico y emocional que pocos ven desde fuera. Esa combinación de buen sueldo y sacrificio define hoy la realidad de miles de camioneros.

Así lo ha hecho saber Ricardo Lucientes, consultor y experto en logística y transporte, en el podcast ‘Ferreira Dapía’, donde explicó la elevada retribución mensual que pueden alcanzar algunos conductores y las duras condiciones personales que exige el oficio. "Un conductor internacional gana entre 3.000 y 3.300 euros", asegura el experto desvelando que ese salario llega acompañado de jornadas y ausencias familiares muy prolongadas.

El transporte por carretera sigue siendo el músculo que mueve la mayor parte de las mercancías dentro y fuera de España. Esa centralidad hace que la demanda de conductores sea constante y que las empresas compitan por asegurar plantilla. Esa presión sobre la oferta explica, en buena medida, las subidas salariales: a menor disponibilidad de profesionales, mayores incentivos para retener y atraer personal.

Falta de empatía

Lucientes puso voz a la otra cara de la moneda: el dinero compensa pero no borra el coste personal. En su intervención describió rutas internacionales que dejan al conductor fuera de casa entre seis y ocho días por viaje. Además, aunque la normativa europea fija límites de tiempo de conducción, en la práctica una jornada intensa puede suponer recorrer grandes distancias, en torno a 750 km diarios en tramos largos, con el consiguiente desgaste físico y psicológico.

Otro de los grandes contras que afrontan los camioneros es la escasa empatía por parte de muchos cargadores. Aunque el conductor llega tras horas de ruta y el cansancio acumulado, no siempre encuentra comprensión al llegar al punto de carga o descarga. Retrasos, esperas interminables sin acceso a servicios básicos o exigencias poco realistas forman parte habitual de su día a día. Para muchos transportistas, esta falta de consideración agrava aún más la dureza del trabajo y contribuye a la sensación de que su esfuerzo sigue siendo invisible.

“Señores cargadores, traten bien a los conductores”, resume el entrevistador. Una petición sencilla que condensa el sentir de un sector que reclama reconocimiento, humanidad y condiciones dignas para quienes, día tras día, mantienen en marcha el pulso económico del país. Porque detrás de cada entrega puntual hay una persona que sacrifica tiempo, descanso y familia para que todo funcione.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 