La actriz Magui Corceiro sale al paso de los rumores que aseguran que fue infiel a João Félix con Pedro Porro

El partido de octavos de final entre España y Portugal no solo provocó tensión durante los más de 90 minutos que duró el encuentro y euforia cuando el árbitro tocó el silbato, sino que también sacó a la palestra viejos rumores sobre algunos de los protagonistas.

Concretamente João Félix y Pedro Porro, que fueron compañeros de equipo durante varios años, cuando ambos jugaban en el Sporting de Portugal. En cuanto comenzó el partido y en las horas posteriores, muchos fans explicaron que había habido tensión entre los futbolistas porque, en su día, Porro había tenido un romance con la entonces novia de Félix, Magui Corceiro.

La actriz y el futbolista portugués estuvieron juntos alrededor de cuatro años, entre 2019 y 2023, pero en 2022 surgieron los primeros rumores de que Corceiro había sido infiel a su pareja con Pedro Porro. ¿La razón? Un vídeo el que Porro y Corceiro se abrazaban efusivamente tras un partido y otro en una discoteca en la que hablaban sin dejar de abrazarse.

Los rumores hicieron correr ríos de tinta y los propios protagonistas tuvieron que salir a defenderse. "Tengo una relación especial con ella, pero nadie está siendo infiel a nadie. Mi imagen no se va a manchar por nada. Dejad de manchar la imagen de los tres", declaró entonces Pedro Porro en sus redes sociales.

Por su parte João Félix lamentó que la imagen de Magui Corceiro estaba siendo "empañada por tonterías" y pidió que cesaran los comentarios. "Nadie ha traicionado a nadie. Basta ya", aseguró el futbolista portugués.

Después de que la historia haya vuelto a acaparar titulares estos días, ha sido la propia actriz la que ha tenido que salir a defenderse. Corceiro insistió a Javi Hoyos en que son solo habladurías. "Esa historia no fue verdad. Es una narrativa creada por del futbol y se ha desmentido en varias ocasiones", declaró la actriz.

Corceiro está actualmente en plena promoción de su nueva película Todo lo que nunca fuimos, basada en el libro de Alice Kellen y protagoniza con Maxi Iglesias, y acaba de romper su relación con Lando Norris, actual campeón de Fórmula 1, con el que estuvo saliendo el pasado año.