OpenAI anuncia el lanzamiento global de GPT 5.6 Sol, Terra o Luna, su nuevo modelo de inteligencia artificial

ChatGPT tendrá pronto nuevas tripas: OpenAI ha confirmado el lanzamiento global de su nuevo motor GPT-5.6 para este jueves. La principal novedad es que la nueva iteración de su modelo de inteligencia artificial se divide en tres productos: GTP 5.6 Sol será el buque insignia de la compañía mientras que Terra será la gama media. Por último, Luna es el modelo de bajo coste pensado para consultas rápidas.

La multinacional que todavía dirige Sam Altman ha confirmado a través de una publicación en la red social X que GPT-5.6 Sol, "junto con Terra y Luna", se lanzarán "públicamente" este jueves 9 de julio. "Estamos expandiendo el acceso previo globalmente ahora", ha avanzado la compañía estadounidense, refiriéndose al programa por el cual ciertos grandes clientes norteamericanos ya estaban probando el servicio.

El anuncio del lanzamiento global de GPT-5.6 Sol, Terra y Luna llega apenas horas después de que el medio estadounidense Axios publicara la supuesta luz verde con la que la Administración Trump habría bendecido a OpenAI. Pese a que Donald Trump suele reivindicar en foros internacionales que la innovación exige "libertad", lo cierto es que Washington habría puesto pegas a OpenAI para lanzar su GPT-5.6.

Esta circunstancia además pone de relieve una preocupación que adquiere más tintes geopolíticos que tecnológicos. La demora que habría sufrido OpenAI para lanzar globalmente su nuevo motor GPT 5.6 sería análoga a lo que ha sufrido Anthropic con el lanzamiento de sus nuevos modelos Claude, en particular con el Claude Mythos.

El temor de que estos modelos descubriesen muchas vulnerabilidades en los sistemas informáticos de la gran banca o de las grandes multinacionales ha provocado que se activen numerosos resortes de seguridad, lo que ha implicado que durante semanas muchas empresas estadounidenses hayan tenido acceso a esos modelos de forma exclusiva.

Eso ha provocado tanto inquietud como malestar en sectores estratégicos y críticos de otras jurisdicciones del planeta, como en la Unión Europea. Pero la polémica no queda ahí: tras el lanzamiento público de Mythos por parte de Anthropic Washington levantó una alerta de ciberseguridad y restringió el acceso a sus modelos, vetando su uso a los usuarios no estadounidenses.

A principios de julio EEUU levantó esa alarma, pero el acceso a Mythos 5, el modelo más avanzado de Anthropic, sigue estando restringido para un grupo de testers estadounidenses.

Las novedades de OpenAI GPT 5.6 Sol, Terra y Luna

El nuevo GPT-5.6 incorpora novedades de calado para los usuarios que vayan a hacer uso de la inteligencia artificial de última generación de OpenAI. La firma que dirige Altman ha incorporado un modo "Ultra" que permitirá a la IA coordinar subagentes, en lugar de funcionar como un único modelo. Eso permitirá que en tareas complejas estas se dividan entre varios de estos "subagentes" para que busquen soluciones de forma paralela.

Eso, que incorpora más velocidad, sumado a que el sistema empleará más tiempo para analizar problemas más difíciles, hace que OpenAI reivindique un "gran salto en programación", así como un "mejor rendimiento científico" empleando el uso de GPT-5.6.