Un hombre se acerca a Bardem y lo que le dice es para sentirse orgulloso: "Cuando Palestina sea libre serás el primero en ser invitado"

El actor español Javier Bardem sigue siendo protagonista tras su aparición en el partido de la selección española de este lunes contra Portugal, que acabó con victoria de España gracias a un gol de Mikel Merino en el minuto 89 que clasificaba a los de Luis de la Fuente para los cuartos de final del Mundial.

Bardem, que estuvo en uno de los palcos del estadio luciendo la camiseta roja de España, vivió un momento que se ha hecho viral después de que un hombre palestino se le acercara y le agradeciera todo lo que hace por defender el derecho del pueblo palestino. Nour Zeidan ha sido el autor de esa conversación y el que ha publicado el vídeo.

"Te quiero, amigo. Siempre hablas de Palestina. Te quiero. Te respeto mucho. Cuando Palestina sea libre serás el primero en ser invitado. Llámame a mi casa", comienza diciéndole el hombre mientras le da la mano en un claro gesto de admiración.

El actor español le responde que él admira mucho a los palestinos, a lo que de nuevo esta persona no deja de decirle que le quiere y le admira. "Te quiero por cómo usas tu voz. Te quiero mucho, hermano", llega a decirle, hasta que se despide de Bardem con un "viva España".

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Esto se produce después de que Bardem levantara una bandera palestina en pleno partido del Mundial entre España y Austria, donde acudió junto a su mujer, Penélope Cruz, y la cantante Rosalía.

Bardem y el patriotismo

El actor ganador de un Oscar también se ha llevado multitud de aplausos al publicar en Instagram lo que significa para él el concepto de patriotismo: "El patriotismo más sólido no consiste en imponer una única forma de entender el país, sino en trabajar para que todas las personas puedan vivir con dignidad, libertad e igualdad de oportunidades".

"Esa es la España que merece ser defendida: una España abierta, inclusiva, cultural y socialmente fuerte y profundamente democrática", sentenció.

Bardem también defendió "una España donde todas las personas, con independencia de su origen, lengua, cultura, identidad sexual o creencias, puedan sentirse parte de un proyecto común basado en la igualdad, la justicia social y el respeto mutuo".