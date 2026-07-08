Trump afirma que el alto el fuego "ha terminado" y llama a los iraníes "enfermos"

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la cumbre de la Alianza en Ankara, el 8 de julio de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este miércoles que el memorando de entendimiento firmado con Irán para poner fin al conflicto que su país e Israel iniciaron el 28 de febrero pasado había terminado. Afirma el republicano que no deseaba tener ningún tipo de relación con Teherán, calificando a los líderes religiosos de "enfermos" y "escoria".

Durante la cumbre de líderes de la OTAN en Ankara (Turquía), que hoy afronta su segunda jornada, Trump ha dado por finiquitado un acuerdo que era un mero marco, dejando a la diplomacia posterior la enjundia de la paz. Lo ha hecho después de que su Ejército lanzase la pasada noche nuevos ataques contra Irán y revocase, poco antes, la licencia que permitía a la República Islámica vender petróleo, que era uno de los avances parciales cerrados entre las partes para pasar a la siguiente fase de negociación.

El Pentágono reaccionaba así al ataque previo a tres petroleros, supuestamente a manos de Irán pero en casos poco claros, que había sido el último revés para el frágil acuerdo de alto el fuego en una guerra profundamente impopular en Europa.

"Es una pregunta muy interesante. Para mí, creo que se acabó. No quiero tratar con ellos", dijo Trump al ser preguntado sobre la validez del memorando. "Son escoria. Son enfermos. Están dirigidos por enfermos. Si tuvieran un arma nuclear, lo usarían", añadió. "En mi opinión, es una pérdida de tiempo tratar con ellos", dijo. No obstante, la agencia AP señala que permitirá que las negociaciones prosigan, con la mediación de Qatar y, sobre todo, de Pakistán.

"Para mí, creo que se acabó. No quiero tratar con ellos. Son escoria. Son enfermos. Están dirigidos por enfermos. Si tuvieran un arma nuclear, lo usarían"

"Por mi parte, negociar con ellos es sólo malgastar tiempo, porque mienten. Estábamos de acuerdo, no habrá armas nucleares. Ellos hablan con la prensa y dicen que nunca hemos hablado de esto. ¿Qué les pasa? Están majara", aseguró el mandatario, dejando en el limbo el proceso negociador abierto, ya que, a la vez, ha dicho a los medios que las conversaciones pueden continuar. Ahora dice que tiene que hablar con sus principales negociadores, Steve Witkoff, y su propio yerno, Jared Kushner. "Tienen que volver a hablar conmigo pero, en mi opinión, es una pérdida de tiempo hablar con ellos", insistía. Por si no había confusión previa, ración doble.

Ataques recobrados

Los ataques contra los buques fueron esta vez el detonante de la nueva crisis, aunque en estos meses de guerra han sido recurrentes los toma y daca y las acusaciones de quién empezó y quién replicó. Para Washington, son los iraníes los que pusieron en peligro los esfuerzos por reanudar los envíos de combustible en el estrecho, que son cruciales para la economía mundial.

El enfrentamiento, que ha llevado aparentemente a la ruptuta, ha tenido lugar durante el funeral del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, asesinado en las primeras horas de la Operación Furia Épica. Se suponía que el funeral, que finaliza el jueves, sería un momento de menor tensión, aunque los asistentes han pedido repetidamente en las calles el asesinato del propio Trump y del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Las negociaciones reales para alcanzar un acuerdo final debían comenzar tras el entierro de Jamenei y centrarse en los asuntos más difíciles, como la reapertura total del estrecho y la desmantelación del controvertido programa nuclear de Teherán. Sin embargo, los nuevos ataques ponen el proceso en entredicho, como poco, aunque ninguno de los dos países ha dado señales inmediatas de abandonar la mesa de negociaciones, no al menos antes de las palabras de Trump en su comparecencia con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

"Se acabó la era de la intimidación y la extorsión", escribió el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, en X. "Eso no lleva a ninguna parte. No nos rendiremos", se lee, además. Por ahora no hay reacciones al anuncio hecho por el magnate.

El Comando Central del ejército estadounidense declaró esta pasada noche que las fuerzas estadounidenses lanzaron ataques "para imponer graves consecuencias por atacar buques mercantes tripulados por civiles inocentes en una vía marítima internacional". Según el comunicado, el misil alcanzó objetivos iraníes, entre ellos sistemas de defensa aérea, radares y más de 60 pequeñas embarcaciones utilizadas por la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán.

Esos barcos fueron clave para amenazar a los buques en el estrecho, por donde transitaba una quinta parte del petróleo y el gas natural comercializados mundialmente antes de la guerra. La capacidad de Irán para paralizar casi por completo el tráfico marítimo en esta vía durante el conflicto demostró ser su mayor ventaja estratégica, ya que el aumento de los precios de los suministros energéticos, los fertilizantes y los alimentos presionó a Estados Unidos para que llegara a un acuerdo. Hoy miércoles, el precio del crudo Brent, el referente internacional, se ha disparado más del 5 % tras los comentarios de Trump. Nadie sabe dónde parará.

El Ejército estadounidense sostiene que sigue "preparado para exigir responsabilidades a Irán cuando no se cumpla o no se respete el acuerdo", añadió, afirmando que esta ronda de ataques había terminado. Por ahora, EEUU ha recibido el apoyo tanto de la OTAN como de la Comisión Europea a su ataque, pues ambos entienden que los ataques de Teherán violan el acuerdo de reabrir el estrecho de Ormuz en paz.

Los medios estatales iraníes informaron, más tarde, de explosiones en varios lugares, entre ellos Bandar Mahshahr, donde murió un miembro de la Guardia Revolucionaria. También informaron de ataques en Bushehr, donde se encuentra el complejo de la central nuclear iraní.

Esta mañana, tanto Bahréin, sede de la Quinta Flota de la Armada estadounidense, como Kuwait, sede de las fuerzas del Ejército estadounidense, activaron las alertas por misiles. La Guardia Revolucionaria emitió un comunicado reconociendo que sus ataques tenían como objetivo instalaciones militares estadounidenses en ambos países y que habían llegado "destruir 85 emplazamientos" en "importantes instalaciones militares estadounidenses" a base de drones y misiles.

Una serie similar de ataques iraníes contra buques y represalias estadounidenses se produjo ya finales del mes pasado, lo que provocó ataques iraníes contra Bahréin y Kuwait. La tensión subió muchísimo, pero nadie abandonó el acercamiento diplomático.

Anwar Gargash, un diplomático de alto rango en los Emiratos Árabes Unidos, calificó los ataques de Irán contra Bahréin y Kuwait como "un claro indicador de que Teherán sigue siendo incapaz de comprometerse con los requisitos de desescalada y de pasar página a la guerra", informa AP.

Acuerdo-marco entre EEUU e Irán: lo que sí, lo que no y las diferencias con Obama Las dos partes el litigio han firmado anticipadamente el pacto que les permite acabar la guerra, reabrir Ormuz e iniciar un proceso negociador, centrado sobre todo en el programa nuclear de los ayatolás. Trump prometió "el mejor" acuerdo. ¿Lo es?

Nada de petróleo

Antes de los ataques, EEUU revocó ayer tarde una licencia que autorizaba la venta de petróleo iraní como parte del acuerdo provisional. Este paso suspendió las sanciones estadounidenses y permitió a Irán vender petróleo abiertamente en dólares estadounidenses por primera vez en años. Desde hacía tiempo se sospechaba que Irán vendía crudo sancionado a China a precios inferiores a los del mercado.

Irán y Estados Unidos acordaron, como parte del acuerdo provisional, permitir el paso de buques por el estrecho sin pagar tasas durante 60 días. Sin embargo, Teherán ha insistido en que debe controlar las rutas de los buques y ha prometido cobrar tasas por el paso posteriormente. Esto alteraría décadas de práctica en la vía marítima. Los buques atacados el martes parecían estar utilizando una ruta cercana a la costa de Omán, en lugar de una ordenada por Teherán.

Estados Unidos y muchos estados árabes del Golfo afirman que no aceptarán que Irán cobre por el paso a través del estrecho.