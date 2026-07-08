Aitana rectifica y mantiene el horario previsto para su concierto de Zaragoza

Aitana mantiene el horario previsto para su concierto de Zaragoza. La cantante española había dejado caer en un directo de Instagram la posibilidad de modificar un concierto programado este viernes a las 21:30 horas en Zaragoza para que así no coincidiese con el partido de España, el cual jugará el mismo día contra Bélgica en el Mundial.

"Hemos pensado en adelantarlo, pero no se podría porque mucha gente, por logística, no llega a las 19.00 horas al concierto. Es viernes, la gente trabaja... También han dicho de retrasarlo a las 23.00 horas, pero claro, si nos vamos a la prórroga y luego a penaltis... Yo no voy a poder salir bajo esas circunstancias", señaló la misma durante el 'live', donde dejó caer también la posibilidad de instalar pantallas para que se pueda ver en directo el partido.

Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar por parte de algunos fans, que le pidieron a la cantante que no cambiase el horario, pues era el que se había establecido desde un inicio. "El concierto a su hora!!!! Es lo acordado en la entrada y para lo que muchas fans llevan esperando con ilusión. Aitana tú a dar el 100% y a hacer el Conciertazo de tu vida y 0% de fútbol. Ni nombrarlo. Temática Aitana 100% que es lo que se ha pagado", comentó un usuario en respuesta.

"Amo a Aitana pero ahí a patinado un poco, hay que ser profesional en la vida y no adelantar o retrasar conciertos por un partido de fútbol. Es su trabajo y debería cumplir por todos esos fans que se han gastado dinero en ir a verla", agregó en la misma línea otro usuario en el hilo.

El partido de la selección y el concierto serán a la misma hora

La cantante, que ha lamentado la forma en que algunos medios han tratado la noticia, no ha tardado casi ni un día en pronunciarse y ha querido aclarar que finalmente no habrá ningún cambio en el horario del concierto.

"Finalmente no habrá ningún cambio de horario en el concierto de Zaragoza; se queda como estaba: 21:30", ha subrayado la cantante en un mensaje compartido en 'X' (antes conocido como Twitter).

"Todo surgió porque mucha gente que venía al concierto me escribió preguntándome qué haríamos para poder disfrutar también del partido. Después de valorar todas las opciones, creemos que lo mejor es dejarlo como estaba. Gracias, chicos, nos vemos pasado mañana", ha concluido la española en la publicación, donde algunos fans le han querido insistir una vez más en que podría colocar una pantalla en el evento y que así los asistentes puedan disfrutar de ambas cosas a la vez.