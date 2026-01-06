Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La infanta Sofía, la otra gran ausente de la Pascua Militar junto con Sánchez: hay una razón y nada tiene que ver con lo que pasó con Isabella de Dinamarca en Año Nuevo
Los reyes Felipe y Letizia han presidido la Pascua Militar con la princesa Leonor y sin su hija pequeña, que nunca ha asistido a esta celebración en el Palacio Real.

La infanta Sofía en la entrega del Toisón de Oro a la reina Sofía en el Palacio Real
La infanta Sofía en la entrega del Toisón de Oro a la reina Sofía en el Palacio Real.

La infanta Sofía cumplió 18 años el 29 de abril de 2025, convirtiéndose en mayor de edad. A pesar de ello, su agenda no ha experimentado cambios y sigue apareciendo públicamente en los actos a los que ya acudía cuando era menor de edad. Sin embargo, se esperaba que pudiera debutar en la Pascua Militar de 2026, pero no ha sido así.

Y si se esperaba fue porque la princesa Leonor apareció por primera vez en este acto en enero de 2024, es decir, después de haber cumplido los 18. Por tanto se pensaba que su hermana podría seguir también sus pasos ahora que es mayor de edad.

  La princesa Leonor junto a la reina Letizia en la Pascua Militar de 2025

No lo hizo, y se convirtió en una de las grandes ausencias, siendo la principal de ellas la de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que viajó a París para la reunión de la Coalición de Voluntarios con Ucrania.

No cambia nada que sea mayor de edad

El HuffPost se puso en contacto con casa real para conocer el motivo de la ausencia de la hija menor de Felipe VI, ante lo que La Zarzuela indicó que la infanta Sofía no había acudido en años anteriores, y que para este 2026 se ha seguido el mismo criterio. Que sea mayor de edad no cambia nada.

Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en su felicitación navideña con un posado del décimo aniversario de reinado de Felipe VI
  Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en su felicitación navideña con un posado del décimo aniversario de reinado de Felipe VI.

Tampoco importaría que no reciba formación militar porque las infantas Elena y Cristina tampoco pasaron por el ejército y acudían en su momento el 6 de enero incluso con los que fueron sus maridos. Así, puede que en algún momento veamos a la infanta Sofía en la Pascua Militar en el futuro... o puede que no.

Lo que parece es que la decisión parece ir año a año y que nada tiene que ver con lo ocurrido en Dinamarca el 1 de enero. Es costumbre que se organice una recepción de Año Nuevo en Amalienborg a la que acuden los miembros de la casa real danesa, es decir, los que representan a la corona. Así, el 1 de enero de 2026 se vio a los reyes Federico y Mary, al príncipe heredero Christian, a la reina Margarita, a los príncipes Joaquín y Marie y a la princesa Benedicta.

Federico de Dinamarca y sus hijos Christian e Isabella de Dinamarca en la proclamación de Federico X de Dinamarca
  Federico de Dinamarca y sus hijos Christian e Isabella de Dinamarca en la proclamación de Federico X de Dinamarca.

Se pensaba que como la princesa Isabella, segunda hija de Federico y Mary, había alcanzado la mayoría de edad el 21 de abril de 2025, 8 días antes que la infanta Sofía, iba a debutar en esta recepción, pero no fue así. 

La explicación que se dio de la corona danesa fue que todavía no ha decidido si va a ser una royal trabajadora en el futuro, por lo que se optó por mantenerla fuera de este acto de gran importancia. En el caso de su hermano mayor, Christian, que está llamado a reinar, nunca tuvo otra opción.

Una vida de servicio, pero no como Leonor

Este no es el caso de la infanta Sofía, de la que se espera que represente a la corona durante toda su vida y que no trabaje en el sector privado. Aunque ella no ha dicho nada al respecto, sí lo ha hecho su padre, Felipe VI. 

La princesa Leonor y la infanta Sofía, muy cómplices en el acto '50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia'
  La princesa Leonor y la infanta Sofía, muy cómplices en el acto '50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia'.

Además, estudia en la universidad Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, una carrera que refleja su compromiso institucional, aunque de otra manera que Leonor, que algún día será la reina de España. 

Que la infanta Sofía acuda antes o después o no vaya nunca a la Pascua Militar no implica que su compromiso con la corona sea mayor o menor. Ella será siempre un apoyo para el reinado de su padre y de su hermana.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
