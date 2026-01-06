Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Los malos recuerdos del rey Juan Carlos en la Pascua Militar: las explicaciones que ha dado para defenderse más de 10 años después de aquel acto que le hizo caer
Life
Life

Los malos recuerdos del rey Juan Carlos en la Pascua Militar: las explicaciones que ha dado para defenderse más de 10 años después de aquel acto que le hizo caer

El emérito ha negado lo que dijo la prensa y ha expresado qué fue lo que pasó para que mostrara esa actitud que tanta polémica generó aquel 6 de enero.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
El rey Juan Carlos en una de las últimas Pascuas Militares de su reinado
El rey Juan Carlos en una de las últimas Pascuas Militares de su reinadoJuan Naharro Gimenez

Mientras en Dinamarca la familia real abre los actos oficiales el 1 de enero, en España se hace el 6 con motivo de la Pascua Militar. Se trata de una tradición instaurada por Carlos III después de que España recuperarse Mahón, que entonces estaba en manos de los ingleses.

Sucedió un 6 de enero de 1782, por lo que se decidió que desde entonces, en el día de la Epifanía, se celebraría un acto que ha ido ganando relevancia y solemnidad y que sirve para reforzar el vínculo existente entre la Corona y las Fuerzas Armadas.

  El rey Felipe VI y la reina Letizia, durante la recepción a autoridades con motivo de la celebración de la Pascua Militar.J.J. GUILLEN / EFE

La tradición marca que el acto sea presidido por el rey, que acude acompañado por uno o varios miembros de la familia real. Es un evento de gran calado institucional que incluye un discurso del monarca en el Salón del Trono. Evidentemente sus palabras resuenan, pero nunca lo hicieron tanto como el 6 de enero de 2014, la última Pascua Militar presidida por Juan Carlos de Borbón.

Aquella mañana de enero no hizo correr ríos de tinta por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Durante su discurso de casi 6 minutos todo fueron errores, titubeos y hasta resoplidos, y eso que estaba leyendo el mensaje. Fue un completo desastre que no pasó desapercibido a nadie y que marcó el fin del reinado de Juan Carlos I.

Aunque ya cotizaba a la baja por los escándalos de Botsuana y Corinna, sumado a cómo afectó a la monarquía el caso Nóos, el entonces rey de España tomó la decisión de abdicar tras el desastre de la Pascua Militar, que le mostró que ya no estaba en condiciones de seguir asumiendo la corona de España.

Sobre ese día se dijo que se debió ya no solo a su debilitada salud, sino por los estragos de la juerga vivida el día anterior por la celebración de su cumpleaños. No hay que olvidar que el 5 de enero es su cumpleaños, y ese día de 2014 había festejado con intensidad su 76º aniversario.

Los reyes Felipe y Letizia reciben a los reyes Juan Carlos y Sofía en la Pascua Militar 2018
  Los reyes Felipe y Letizia reciben a los reyes Juan Carlos y Sofía en la Pascua Militar 2018.CARLOS ALVAREZ

De ello hablaron los periodistas Mábel Galaz y David Fernández para LaSexta, donde ambos contaron que el día anterior Juan Carlos de Borbón había estado en Londres celebrando su cumpleaños. Había bebido mucho y dormido poco, y eso le pasó factura. En cuanto a la compañía, Galaz afirma que estuvo con Corinna, lo mismo que contó Pilar Eyre.

Apnea del sueño y analgésicos

Una década después, Juan Carlos I ha dado explicaciones en su libro de memorias. En él reconoce que empezó a pensar seriamente en su abdicación a principios de 2014, concretamente en la Pascua Militar, donde dice que apareció "vacilante".

El rey Juan Carlos en el día en el que anunció su abdicación en 2014
  El rey Juan Carlos en el día en el que anunció su abdicación en 2014Casa de S.M. el Rey / Borja Fotografos

El emérito no tarda en desmentir la noche de fiesta: "La prensa afirmó que había pasado mi cumpleaños, el día anterior, en Londres y que mi regreso apresurado, tras una noche alegre, explicaba mi dificultad para leer el discurso. Eran rumores falsos e infundados".

"Estaba agotado por la apnea del sueño que me despertaba por las noches y por los constantes dolores derivados de mis numerosas operaciones. La infección en la zona de la cadera seguía siendo muy dolorosa. Había tomado una dosis elevada de analgésicos para hacer frente a la larga Pascua Militar, y los efectos secundarios, sobre todo la somnolencia, fueron devastadores. Me encontraba mal", añade en Reconciliación sobre este asunto.

"A ello se sumó un problema cardíaco que me nubló la vista; de hecho, cinco años después tendría que someterme a una operación a corazón abierto. Mi debilidad física me hizo reflexionar", finaliza el rey Juan Carlos, que ha contado su verdad. Luego ya que cada uno crea lo que prefiera.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Sobre qué temas escribo

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Mi trayectoria

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 