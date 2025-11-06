Trump espera que vaya bien a Mamdani... mientras avisa de que habrá que "escapar del régimen comunista de Nueva York"

El periódico 'New York Post', cercano a Donald Trump, lleva a portada la victoria de Zohran Mamdani colocándole el símbolo comunista de la hoz y el martillo, el 5 de noviembre de 2025.

Tras la victoria de Zohran Mamdani (socialista, inmigrante, musulmán) como alcalde de Nueva York, la reacción que esperaba el mundo era la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El republicano había pedido el voto para sus rivales, diciendo que venía, si no, el fantasma "comunista". También había amenazado con retirar los fondos estatales a la ciudad más poblada del país y el despliegue de la Guardia Nacional por sus niveles de delincuencia (que se supone que varían en función de los votos, también).

Y Trump ha hablado, a lo Trump, claro. Sus palabras han sido una mezcla de mano tendida y desprecio porque, por un lado, se ofrece a trabajar con el demócrata para mejorar la ciudad en la que nació y, por otra, insiste en levantarle el dedo y en pronosticar el caos que, dice, se viene.

El presidente estadounidense aseguró esta noche que Miami "será un refugio" para quienes "escapen del régimen comunista" en Nueva York tras la elección de Mamdani como alcalde, acusando a los demócratas de querer convertir al país en Cuba o Venezuela. Está herido: el martes hubo más votaciones estatales que dejaron a su ultraderecha en mal lugar. "Ahora los demócratas son tan extremos, que Miami pronto se convertirá en refugio para quienes están huyendo del comunismo en Nueva York. Huyen, huyen. ¿Dónde vives? En Nueva York, pero estoy tratando de irme porque no quiero vivir en un régimen comunista", declaró el mandatario en el America Business Forum (ABF).

Trump sostuvo que "Estados Unidos perdió un poco de soberanía anoche en Nueva York" con la elección de Mamdani, quien se identifica como demócrata socialista e hizo historia al ser el primer musulmán y el más joven en ser elegido alcalde de la mayor ciudad del país, usando además las redes sociales de forma revolucionaria. "He advertido por muchos años de que nuestros oponentes están empeñados en convertir a Estados Unidos en Cuba comunista y Venezuela socialista. ¿Ven lo que pasó en esos lugares? Por generaciones, Miami ha sido un refugio para aquellos huyendo de la tiranía comunista", expresó.

Este fue el primer gran evento público de Trump tras los comicios del martes, en los que los demócratas ganaron las elecciones a gobernación en Nueva Jersey y Virginia, la Alcaldía de Nueva York y la votación sobre la Proposición 50 en California para crear un mapa electoral con cinco nuevos escaños para el Partido Demócrata. Aunque ayer la mañana Trump reconoció que los republicanos han "aprendido mucho" tras las victorias demócratas y atribuyó la derrota al cierre del Gobierno, convertido ya en el más largo de la historia del país, en Miami advirtió del "comunismo" que representan los demócratas. La opción "es comunismo o sentido común", alertó.

De paso, el presidente también culpó a la oposición del cierre de Gobierno, que comenzó el 1 de octubre, porque dice que exige prolongar los subsidios de seguros médicos y salud pública en el presupuesto, mientras los republicanos se niegan a negociar. El mandatario acusó a la oposición de "exigir salud médica para los extranjeros ilegales" que "apenas llegaron al país de prisiones e instituciones mentales, y narcotraficantes".

"La izquierda radical, los demócratas, están causando que millones estadounidenses que dependen de los cupones de comida estén sin beneficios. Están forzando que los empleados federales no tengan sus cheques y están dejando atascados a miles de viajeros en los aeropuertos", denunció.

Pero volvamos a Mandani. Trump, pese a todo, explicó que está dispuesto a hablar con el nuevo regidor de la Gran Manzama, pero que él debería ponerse en contacto con su oficina primero. Durante una entrevista con Fox News, el mandatario declaró que sería "más apropiado" que Mamdani lo buscara primero y añadió: "Veremos qué pasa". Hasta el momento, Trump no ha establecido contacto con el demócrata. En comentarios previos a la elección, cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de reunirse con Mamdani, Trump había señalado que hablaría con él y que sentía la obligación de mantener comunicación con las autoridades locales, aunque expresó sorpresa por los resultados.

Donald Trump levanta el puño al salir del escenario durante el Foro Empresarial Estadounidense en el Centro Kaseya en Miami (Florida), el 5 de noviembre de 2025. Carl Juste / Getty Images

"Muy airado"

El presidente arremetió contra el discurso de Mamdani tras su victoria, calificándolo de "muy airado" y dirigido personalmente hacia él, y sugirió que el nuevo alcalde debería mostrar más cortesía en su trato, ser más "respetuoso". Y volvieron las amenazas: Trump también recordó que tiene facultades sobre la aprobación de ciertos fondos federales para la ciudad, insinuando que cualquier cooperación podría depender de la relación que establezca con la nueva administración municipal.

"Donald Trump, ya que sé que estás viendo, tengo cuatro palabras para ti: súbele el volumen" Zohran Mamdani

Durante su discurso de la victoria, Mamdani dijo al presidente: "Donald Trump, ya que sé que estás viendo, tengo cuatro palabras para ti: súbele el volumen". "Si alguien puede mostrar a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer", añadió. También agregó que personas como el republicano tendrán que pagar impuestos en la ciudad.

Ya ayer, tras las primeras horas de euforia, dijo que está listo para dialogar con el presidente Donald Trump sobre “el costo de vida”. "La Casa Blanca no me ha llamado para felicitarme", bromeó durante una conferencia de prensa. "Pero sigo interesado en conversar con el presidente Trump", afirmó. "Creo que la lección para el presidente es que no basta con diagnosticar la crisis que vive la clase trabajadora. Tienes que cumplir con el abordaje de esa crisis", agregó. Igualmente, insistió en que no cree "que se deba desplegar la Guardia Nacional" en la ciudad, como se ha hecho en otras ciudades de mando demócrata.

En su campaña, Mamdani además prometió mejores controles a los alquileres y autobuses y guarderías gratuitos. “Lo que asusta a los republicanos en todo el país es que nosotros realmente vamos a implementar este programa”, dijo.

El alcalde electo además designó a cinco mujeres para dirigir la transición hasta que asuma el cargo. Entre ellas Lina Khan, quien fue jefa de la agencia de protección al consumidor (FTC) durante el gobierno de Joe Biden y las líderes de ONG neoyorquinas Grace Bonilla y Melanie Hartzog.