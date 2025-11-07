La respuesta del príncipe Guillermo cuando le preguntan por los cambios que quiere hacer en la monarquía es un sutil dardo al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor

El príncipe Guillermo viajó a Brasil para la entrega del Premio Earthshot, una iniciativa de la Royal Foundation del príncipe y la princesa de Gales que ya va por su quinto año y que sigue viajando por el mundo. El heredero, comprometido por la sostenibilidad y con acciones de enorme impacto, tiene en estos galardones uno de sus proyectos más personales y quiere que siga creciendo.

Lo cierto es que los Earthshot se van consolidando edición tras edición, y además, el príncipe de Gales aprovecha sus viajes oficiales no solo para presidir los premios, sino para realizar más actividades en el país que visita.

El príncipe Guillermo contemplando el Pan de Azúcar de Rio de Janeiro durante su visita a Brasil por la entrega de los Premios Earthshot. Getty Images

Recibió las llaves de Rio de Janeiro de manos de su alcalde, Eduardo Paes, hizo de vigilante de la playa en Copacabana, se descalzó y lo dio todo en un partido de voleibol en la arena y pasó por Maracaná, donde dejó claro que aunque es más espectador que jugador, tampoco se le da mal el fútbol. Todo eso previo a los Earthshot y antes de viajar a Belém, donde participó en la Cumbre COP30 para ofrecer unas palabras.

De los hijos sí, de los demás no tiene nada que decir

Durante su paso por Brasil, el príncipe Guillermo se atrevió a hablar en portugués, pero no quiso saber nada de polémicas que han enturbiado la imagen de la monarquía que está llamado a liderar. Así, durante una charla informal con CNN la periodista Christiane Amanpour le recordó su entrevista a Eugenie Levy en Apple TV en la que hablaba sobre que no tenía miedo al cambio en la casa real británica, lo que dio a entender que cuando llegue su tiempo habrá modificaciones en la institución.

El príncipe Guillermo en la arena durante un partido de voleibol en la playa de Copacabana en Río de Janeiro. Getty Images

En ese sentido, la periodista trató de que ampliara lo que quería decir "dado que ha habido muchos cambios en su familia recientemente". No hay duda de que se refería a todo lo relacionado con su tío Andrés, que ya no puede usar el título de duque de york, se le ha retirado la dignidad de príncipe y se le ha expulsado del Royal Lodge. Quizá también se refería a la salida de Harry y Meghan de la casa real británica, aunque eso ha quedado más atrás en el tiempo.

Sin embargo, no consiguió el resultado esperado. El príncipe de Gales no pretendió en ningún momento entrar en cuestiones personales, y menos sobre cuestiones tan espinosas que distraen la atención del trabajo de los miembros de la familia real británica. Lo que el heredero no iba a permitir es que le arrancaran ese tipo de declaraciones, así que echó balones fuera.

El príncipe Guillermo en una conferencia por la entrega de los Premios Earthshot en Rio de Janeiro. Getty Images

El príncipe de Gales se centró en el Earthshot, elogió a las personas brillantes que estaban allí, a los que ha llamado héroes de acción, y declaró que "el cambio vendrá apoyándolos a ellos, no por lo que yo haga". Luego llegó la frase lapidaria: "Quiero rodearme de gente que quiera generar cambios y hacer el bien en el mundo". Claro, se refería a personas como las que premia el Earthshot, pero se ha visto ahí una vinculación al menos a Andrés Mountbatten-Windsor, que no es precisamente conocido por hacer el bien.

Aparte de eso, el príncipe Guillermo añadió que “hay que ofrecer un liderazgo y una visión que demuestre que hay cosas buenas por venir y que no todo es negativo. Y para mis hijos en particular, saber que el planeta va a estar mejor gracias a las personas que están en esta sala es algo que me encanta decirles cuando se van a la cama: va a ser genial, vuestro futuro va a ser brillante y ese es un mensaje realmente importante que todos debemos escuchar”.

El príncipe Guillermo jugando al fútbol con unas chicas en Maracaná en su visita a Río de Janeiro. DHAVID NORMANDO

Como detalla Daily Mail, ya en la entrega del Earthshot, que contó con la participación, entre otros, de los cantantes Kylie Minogue y Sam Mendes, el heredero declaró: “Entiendo que algunos puedan sentirse desanimados en estos tiempos de incertidumbre. Entiendo que todavía queda mucho por hacer. Podemos apoyar a los soñadores e innovadores que trabajan incansablemente para construir un mundo más sostenible. Podemos proteger nuestro hermoso planeta para toda la vida que lo habita”.

Los ganadores fueron Re.green en la categoría de Protección y Restauración de la Naturaleza, el Tratado de Alta Mar se alza con el galardón en Recuperación de Nuestros Océanos, la Semana de la Moda de Lagos se hizo con el Earthshot por construir un mundo libre de residuos, Friendship ganó en la categoría ‘Arreglemos nuestro clima y finalmente la ciudad de Bogotá obtuvo el Earthshot a la Limpieza del Aire.