La sorprendente y divertida respuesta de Carlos III al encontrarse ante su imitador en su visita a Estados Unidos

Carlos III en la recepción en la embajada de Reino Unido en Washington por su visita de Estado a Estados Unidos

Semana intensa esta última de abril y primera de mayo para la realeza. En España se anunció que la princesa Leonor va a estudiar Ciencias Políticas en la Carlos III y la infanta Sofía cumple 19 años.

En Noruega, Mette-Marit perdió la presidencia de honor de Amandus Film Festival por su vinculación con Epstein, mientras que Suecia se prepara para la celebración por todo lo alto del 80º cumpleaños del rey, lo que incluye una cena de gala con presencia de la reina Sofía, entre otros miembros de la realeza.

La reina Camilla con unos jóvenes cadetes de la Academia de West Point en la residencia del embajador británico en Washington en su visita de Estado a Estados Unidos Samir Hussein/WireImage

En cuanto a Reino Unido, su familia real británica está en el foco por la visita de Estado de los reyes Carlos y Camilla a Estados Unidos, país en el que están entre el 27 y el 30 de abril, y donde ya fueron recibidos por Donald y Melania Trump en una primera jornada intensa en la que la reina se quejó de estar afectada por el jet lag.

El rey Carlos conoce al 'rey Carlos'

Pero pese al inconveniente, los actos no pararon, y tras haber compartido té, posados, charlas y hasta risas con el matrimonio presidencial, Carlos y Camilla se desplazaron a la residencia del embajador británico en Washington, donde, en una fiesta en el jardín los reyes pudieron saludar a numerosos invitados, entre ellos Nancy Pelosi o al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que destacó la amabilidad del rey.

El humorista Matt Friend observa la charla entre Carlos III y Tom Daley en la residencia del embajador británico en Washington Samir Hussein/WireImage

También destacó el deportista olímpico británico Tom Daley, que reside en Los Angeles, y que habló con Carlos III de su pasión por tejer, y con Camilla sobre sus hijos, Robbie, de 7 años, y Phoenix, de 3: "Me preguntó por mis hijos. No podía creer lo mayores que ya estaban", comentó el saltador a People.

Hubo un momento gracioso cuando un grupo de cadetes de West Point pidieron una foto a la reina Camilla, que por supuesto accedió, pero eso quedó en nada cuando Carlos III conoció a uno de sus imitadores. Se trata de Matt Friend, humorista político e imitador que presenta America Laughs en CNN.

Friend se encontraba junto a Tom Daley y la reportera de la Casa Blanca Kaitlan Collins. Cuando le tocó saludar al rey, el humorista tiró de descaro y le soltó con el acento más británico posible: "Voy a imitarte. Intento sonar como tú".

Ante el descaro del humorista, Carlos III sacó a relucir su gracia, quizá la misma que pocas horas antes había hecho reír a la hierática Melania Trump, y le soltó: "¡Sigue intentándolo!", ante lo que Matt Friend le dio las gracias por su respuesta. Posteriormente, el humorista compartió varias imágenes del momento y escribió: "¡El rey Carlos conoce al rey Carlos!".

Carlos III y Donald Trump son primos lejanos

Después de tantas emociones terminó esta primera jornada. Ya al día siguiente Donald y Melania Trump organizaron una bienvenida con todos los honores a Carlos III y Camilla en la Casa Blanca.

Como señala Daily Mail, el presidente de Estados Unidos recordó lo fan que su madre, fallecida en 2000, era de la familia real británica, sobre todo de Isabel II, y lo guapo que le parecía el entonces príncipe Carlos.

Carlos III y Donald Trump bromeando en el Despacho Oval durante la visita de Estado de Carlos III a Estados Unidos Chris Jackson | Getty Images

Ese fanatismo ha sido heredado por el presidente, que tiene muchos enemigos por el mundo, pero los Windsor no están entre ellos salvo si contamos a Harry y Meghan. Además, ahora está todavía más encantado al descubrir gracias al citado medio que está emparentado con Carlos III.

Ambos descienden de James II de Escocia, aunque su ancestro común más reciente es John Stuart, III conde de Lennox, que vivió entre 1490 y 1526. Este aristócrata fue padre de Matthew Stuart, el heredero del condado y del que desciende la familia real británica a través del rey Jacobo I, hijo de María, reina de Escocia, y también fue padre de Lady Helen Stuart, de cuya rama viene Donald Trump por línea materna. Esto hace a Carlos III y a Trump primos decimoquintos. El estadounidense se mostró encantado al descubrir el parentesco. Quizá el monarca no está tan contento.