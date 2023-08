La tailandesa Two Yupa pronostica cómo podría evolucionar el caso de Daniel Sancho

Cada día se van conociendo nuevos detalles del caso de Daniel Sancho y su presunto asesinato al cirujano Edwin Arrieta. Según se ha conocido este lunes tras la autopsia, el colombiano murió después de que Sancho le degollara.

"Tenemos ya los resultados definitivos de la autopsia. Primero se pelearon, según las pruebas en el lugar (del crimen). Daniel le dio un puñetazo, luego el doctor (Arrieta) se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavabo, pero no murió en ese momento, sino cuando (Sancho) comenzó a cortarle el cuello, según los forenses", ha asegurado la policía tailandesa en declaraciones recogidas por EFE.

Con estos resultados y el informe policial que pide la pena de muerte para el español, falta por conocer cuál será finalmente la condena del hijo de Rodolfo Sancho. Ante esta situación, la DJ y modelo tailandesa Two Yupa ha hablado con la revista Lecturas sobre el caso.

Por el momento, la tailandesa pide esperar la decisión del Tribunal Supremo "dentro de dos o tres meses" ya que son quiénes tienen la última palabra, pero sí pronostica cómo podría ser el futuro de Sancho.

"Él tiene que ir a prisión, eso lo sabe ya todo el mundo allí en Tailandia. Pero el futuro de él depende de él porque es muy importante cómo se comportan dentro de la prisión porque tiene que vivir y convivir con mucha gente, de delitos muy distintos, si vas muy chulito hay que tener cuidado porque allí son muy territoriales", explica la tailandesa. Two Yupa también admite que el tener dinero le puede favorecer, especialmente para pagar a otros reclusos para tareas de limpieza: "El dinero lo compra todo".

A pesar de esto, asegura que la seguridad no es algo que se pueda comprar y que las peleas no son habituales porque están perseguidas por los funcionarios de la prisión y con consecuencias en las penas que pueden hasta duplicar las condenas.

También ha asegurado que le viene muy bien que haya colaborado con la policía "porque lo va a tener de su parte". "Si colaboras con lo que ha sucedido y has enseñado todas las pruebas, eso fluye de forma más positiva", señala, aunque admite que la policía del país le ha "protegido demasiado".

Más allá de los comentarios de Sancho en los que hablaba de que le habían llevado a cenar a un restaurante de primer nivel o le permitían utilizar el móvil, Two Yupa se ha fijado en el detalle de que le hayan dejado no mostrar los grilletes.

"Para mí la policía del país le ha protegido demasiado. Por ejemplo, lo de no mostrar los grilletes, le protegen, otro preso lo llevan y punto. Le han respetado mucho sus derechos y lo que ha pedido", señala.

Del mismo modo dice que pese a que la isla de Koh Phangan es muy turística y, por ello, no se han acordonado las zonas donde sucedieron los hechos, en toda Tailandia están muy vigilados.

"Allí vivimos en un Gran Hermano en todo Tailandia. Tienes cámaras por todos los lados, la policía tailandesa dice 'tú no me ves, pero yo te veo te estoy vigilando las 24 horas'. Estamos acostumbrados a que nos vigilen todos", indica.

A pesar de esto, Two Yupa no se atreve a adivinar qué va a suceder con la condena si será finalmente pena de muerte o no o si podrá cumplir la pena en España.