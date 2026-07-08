Hagai Levine, epidemiólogo: "Tenemos una crisis grave de salud reproductiva masculina y no se le presta suficiente atención"

Un análisis presentado durante la reunión anual de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, celebrada en Londres, apunta a un descenso continuado de los niveles de testosterona en los hombres durante las últimas décadas. El trabajo, que reúne datos de 118.593 hombres de Israel, Estados Unidos, Brasil, Finlandia y Dinamarca recopilados entre 1972 y 2019, estima que los niveles totales de testosterona se redujeron un 54% en ese periodo.

Además, los científicos observaron que la caída se aceleró a partir del año 2000. Para el profesor Hagai Levine, de la Escuela de Salud Pública y Medicina Comunitaria Braun de la Universidad Hebrea-Hadassah, quien habla en una entrevista con el diario The Guardian los resultados reflejan un problema que no está recibiendo la atención necesaria.

"Creo que tenemos una grave crisis en la salud reproductiva masculina"

"Creo que tenemos una grave crisis en la salud reproductiva masculina y actualmente no se le presta la atención suficiente", señaló el investigador, que pudo observar "una disminución de más del 50 % en la testosterona total durante este período". "Esto refleja una disminución de más del 1 % anual, por lo que no se trata de una casualidad ni de un error estadístico. Es una tendencia muy marcada", añadió el mismo.

La testosterona, además de intervenir en la producción de esperma y el deseo sexual, también influye en la masa muscular, la densidad ósea, el metabolismo, la energía y el estado de ánimo. Por ello, un descenso prolongado de esta hormona podría tener implicaciones que van más allá de la fertilidad.

La obesidad y la diabetes podrían estar detrás de este fenómeno

Los investigadores creen que el aumento de la obesidad y la diabetes puede explicar parte de este fenómeno. De hecho, el propio Levine considera que estos factores podrían justificar una parte importante de la disminución observada. Sin embargo, el equipo también plantea que otros elementos, como la exposición a sustancias químicas con capacidad para alterar el sistema hormonal o incluso el cambio climático, podrían estar contribuyendo a esta tendencia.

Aun así, no todos los expertos creen que pueda señalarse ya a estos factores ambientales como responsables. El profesor Channa Jayasena, endocrinólogo reproductivo del Imperial College de Londres, reconoce que los datos muestran una tendencia clara, aunque pide cautela antes de sacar conclusiones. "La obesidad y la diabetes podrían explicar fácilmente todo esto", afirmó, antes de señalar que también considera necesario investigar si existen otros factores implicados.

"Si le administras testosterona a un hombre, desactivas su producción de esperma. Lo he visto en la clínica"

A pesar de ello, algunos especialistas advierten de que su uso sin una indicación médica puede tener el efecto contrario al que muchos buscan. El profesor Allan Pacey, de la Universidad de Manchester, recuerda que este tipo de suplementos, cada vez más promocionados en redes sociales, pueden afectar a la fertilidad masculina. "La solución que se está promoviendo es administrar testosterona", explicó. "Pero si le administras testosterona a un hombre, desactivas su producción de esperma. Lo he visto en la clínica", concluyó.