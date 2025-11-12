Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Los lamentos del rey Juan Carlos por sus nietas Leonor y Sofía en su libro 'Reconciliación': "Me entristeció"
El rey emérito no duda en quejarse sobre la poca relación que tanto él como la reina Sofía han tenido y tienen con la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Guillermo Álvarez Corrales
La Princesa Leonor y la infanta Sofía y el rey emérito Juan Carlos en el 40 aniversario de la Constitución en 2018 EFE/ Juanjo MartínEFE

El rey Juan Carlos ha abierto su corazón en su biografía Reconciliación. El emérito repasa su larga y prolífica vida, una existencia en la que ha pasado de todo, o de casi todo. En algunos temas ahonda más que en otros, incluso en los que se podría pensar que querría estar callado. Pero no. Juan Carlos I ha controlado el relato ayudado por la escritora Laurence Debray y ha decidido ajustar cuentas con algunas personas.

De Felipe VI dice muchas cosas buenas, pero otras no tanto, como el pasaje en el que le acusa de insensibilidad por todo lo relacionado con su exilio en Abu Dabi. Peor es cuando se refiere a Letizia, una nuera por la que no siente mucho aprecio, aunque parece que es mutuo. Los rumores que siempre señalaban que nunca hubo sintonía entre ellos resultaron ser ciertos.

El rey Juan Carlos y la reina Letizia en el 40 aniversario de la Fundación Reina Sofía
  El rey Juan Carlos y la reina Letizia en el 40 aniversario de la Fundación Reina SofíaGetty Images

"La entrada de Letizia en la familia no ayudó a la cohesión de nuestras relaciones familiares. Hice todo lo posible para superar nuestras diferencias, le dije que tenía abierta la puerta de mi despacho, pero nunca vino", expresó el emérito en sus memorias.

Juan Carlos de Borbón añadió que Letizia distanció a Felipe VI de sus padres, sus hermanas y hasta de sus amigas. Además, aunque valora lo bien que ha educado a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, lamenta que ni él ni doña Sofía hayan podido tener una relación cercana con sus nietas como sí han tenido con los Marichalar o los Urdangarin.

"Son muy elegantes y cariñosas, pero me entristeció no poder entablar una relación personal con ellas, contarles historias, compartir comidas en restaurantes, viajes, llevarlas a ver partidos, como hice con mis otros nietos", comenta con pena el rey Juan Carlos, que cuando eran pequeñas pasó poco tiempo con Leonor y Sofía, algo que no ha cambiado ahora que son mayores y no parece que vaya a ser diferente tras unas memorias que tienen poco de reconciliación.

Los reyes Juan Carlos y Sofía y su nieta, la princesa Leonor, muy cómplices en el 40 aniversario de la Constitución en el Congreso
  Los reyes Juan Carlos y Sofía y su nieta, la princesa Leonor, muy cómplices en el 40 aniversario de la Constitución en el Congreso.Juan Naharro Gimenez

Pero hay más. Juan Carlos I se queja también que la reina Sofía, que adora pasar tiempo con todos sus nietos, tampoco ha tenido mucho trato con Leonor y Sofía. "Mi esposa nunca pudo recibirlas a solas en Palma, como suele hacer con todos sus primos. Las veía ocasionalmente, pero le hubiera encantado hacerlo más a menudo, sobre todo porque viven muy cerca. Le habría gustado transmitirles la geneaología, la historia, y los valores de nuestra familia. Y algún consejo de una reina emérita con una trayectoria impecable a una futura reina". 

Cuando dice ocasionalmente no sabemos exactamente a qué se refiere. Se ha publicado que Felipe VI solía llevar a sus hijas a visitar a la reina Sofía una vez por semana, aunque la verdadera frecuencia de sus encuentros la conocen solo ellos.

