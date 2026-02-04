Marta Flich recuerda su boda, en la que Pérez-Reverte fue testigo: "En el juzgado abrían paso, pero no a la pareja, a él"

Marta Flich, presentadora de Directo al grano en La 1 y colaboradora de El HuffPost, ha protagonizado la última entrega del programa de la Cadena SER A las bravas, de Raúl Pérez.

A lo largo de la charla, en la que el humorista va dando a probar distintas salsas bravas al invitado de menos a más picante, la comunicadora se mojó sobre la política nacional y la internacional o sobre el machismo, pero también desveló alguna anécdota personal.

Flich rememoró su boda, en la que el escritor Arturo Pérez-Reverte fue uno de los testigos. Tras la broma del humorista sobre si tenía miedo de leer los votos frente a él, por si el novelista le corregía la redacción, contó que se casó en una notaría, pero luego montaron "un fiestón".

"Fuimos al juzgado para hacer el papeleo previo y que los testigos certificaran que nos conocían y que nos casábamos libremente y tal. Y claro, ir con Arturo a todas partes, era como que todo el mundo quería estar con él. Pasaban de nosotros de nosotros. Entró en el juzgado y abrían paso, pero no a la pareja. A Arturo", recordó entre risas.

De aquello existe hasta alguna fotografía en redes sociales y, según Flich, se ha llegado a decir de todo: "Que si yo era su pareja, que si me había casado con él...".

"Arturo es extraordinariamente amable, la gente le quiere un montón", recalcó la presentadora y economista.

También contó que ese día, una mujer que trabajaba allí, uniformada y todo, se acercó y le dijo "Por favor, ¿puede acompañarme?". Aunque se quedaron algo desconcertados por si pasaba algo, resultó que era una admiradora y, con mucha vergüenza, quería pedirle un autógrafo al autor de la saga Alatriste.

Puedes ver la entrevista completa aquí: