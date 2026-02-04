Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Marta Flich recuerda su boda, en la que Pérez-Reverte fue testigo: "En el juzgado abrían paso, pero no a la pareja, a él"
En su paso por 'A las bravas', de Raúl Pérez en la Cadena SER.

Marta Flich, presentadora de Directo al grano en La 1 y colaboradora de El HuffPost, ha protagonizado la última entrega del programa de la Cadena SER A las bravas, de Raúl Pérez.

A lo largo de la charla, en la que el humorista va dando a probar distintas salsas bravas al invitado de menos a más picante, la comunicadora se mojó sobre la política nacional y la internacional o sobre el machismo, pero también desveló alguna anécdota personal.

Flich rememoró su boda, en la que el escritor Arturo Pérez-Reverte fue uno de los testigos. Tras la broma del humorista sobre si tenía miedo de leer los votos frente a él, por si el novelista le corregía la redacción, contó que se casó en una notaría, pero luego montaron "un fiestón".

"Fuimos al juzgado para hacer el papeleo previo y que los testigos certificaran que nos conocían y que nos casábamos libremente y tal. Y claro, ir con Arturo a todas partes, era como que todo el mundo quería estar con él. Pasaban de nosotros de nosotros. Entró en el juzgado y abrían paso, pero no a la pareja. A Arturo", recordó entre risas.

De aquello existe hasta alguna fotografía en redes sociales y, según Flich, se ha llegado a decir de todo: "Que si yo era su pareja, que si me había casado con él...". 

"Arturo es extraordinariamente amable, la gente le quiere un montón", recalcó la presentadora y economista. 

También contó que ese día, una mujer que trabajaba allí, uniformada y todo, se acercó y le dijo "Por favor, ¿puede acompañarme?". Aunque se quedaron algo desconcertados por si pasaba algo, resultó que era una admiradora y, con mucha vergüenza, quería pedirle un autógrafo al autor de la saga Alatriste.

Elena Santos
Elena Santos
Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Sobre qué temas escribo

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

