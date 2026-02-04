La pesadilla de los 500 vecinos de un pueblo invadido por 'instagramers': "Es peor que Venecia

Las redes sociales han convertido algunas ciudades en destinos donde los influencers compiten por tomarse la mejor fotografía, lo que ha llevado a algunos lugares a tomar algunas iniciativas, prohibiendo incluso tomar fotografías. Este problema, que antes afectaba sobre todo a las principales ciudades del mundo, como Ámsterdam, ahora parece haberse trasladado hasta lugares más recónditos, como es el caso del siguiente ejemplo italiano.

Se trata de Santa Magdalena, un pueblo de Italia situado en el Valle de Funes y que debido a sus impresionantes vistas y paisajes consigue atraer a miles de visitantes cada año. De hecho, existen miles de imágenes compartidas por diferentes usuarios en plataformas como Instagram o TikTok, convirtiendo la zona en un punto de encuentro entre influencers.

Según pudo contar el alcalde del municipio principal de Villnöss, el lugar se puso de moda cuando una empresa de telecomunicaciones china utilizó un paisaje para realizar una publicidad. "Ahí empezó todo el lío", aseguró el hombre, de 56 años, que agregó que a diario las largas colas de autobuses congestionan las calles, así como el tráfico de coches (a menudo de matrícula alemana, tal y como explica).

La peor situación, sin embargo, se da en la iglesia (el punto más famoso de la zona y decorada con frescos del siglo XIII), "que se encuentra en lo alto de la colina. Está a 15 minutos a pie del pueblo. A pesar de la barrera, algunos siguen subiendo en coche. De hecho, está permitido para residentes y para bodas y funerales. En su búsqueda de la foto perfecta, algunos abandonan toda restricción: saltan vallas, pisotean prados y dejan basura", lamentó el alcalde. "Es peor que Venecia", criticó.

Como medida preventiva para intentar reducir la afluencia de visitantes, el municipio tiene pensado bloquear el acceso a la iglesia y al pueblo a través de un sistema de barreras de última generación equipado con cámaras que comenzará a estar operativo a partir del próximo mes de mayo. "Esperemos que esto finalmente controle la situación", sentenció.

De esta forma, las personas que quieran visitar la zona— unas 600 durante la temporada alta— deberán de realizar una breve caminata de una media hora de duración desde las áreas de aparcamiento hasta poder llegar al templo religioso.