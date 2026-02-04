El contundente mensaje de Pep Guardiola contra las actuaciones de los agentes del ICE de Trump: "Lo siento, pero me duele"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha condenado en una rueda de prensa las actuaciones del ICE de Trump, que llevan ya al menos dos asesinatos, así como defendido a las víctimas de los conflictos internacionales que sacuden actualmente la escena global, como el de Ucrania o Sudán. Lo ha hecho apenas una semana después de participar en un concierto benéfico a favor de Palestina en la capital catalana.

"Cuando alguien está muriendo, sabes que tienes que ayudarlo (...) Estar vivo o proteger la vida es lo único que tenemos", ha señalado el dirigente del equipo de fútbol, quien ha querido subrayar que se debe rescatar a toda "la gente que va al Mediterráneo, que huye de sus países". "Se trata de seres humanos", ha destacado el técnico del Manchester.

"La humanidad está mejor que nunca. En cuanto a posibilidades, podemos llegar a la luna, podemos hacerlo todo. Pero aun así, ¿ahora nos matamos unos a otros, por qué? ¿Para qué? Entonces, cuando veo las imágenes, lo siento pero me duele. Por eso, en cada posición en la que pueda ayudar, alzando la voz para ser una sociedad mejor (...) estaré ahí, todo el tiempo", ha agregado el entrenador. "¡Hay que hablar!", ha continuado exclamando.

"Miren lo que pasó en Estados Unidos, Renee Good y Alex Pretti fueron asesinados... imaginemos el NHS, con cinco o seis personas a su alrededor, en el césped y 10 disparos. Decidme, ¿cómo pueden defender eso?", ha criticado Guardiola, que a pesar de que ha defendido que no somos una sociedad perfecta, ha querido dejar claro que nadie puede defender el asesinato de una mujer "rodeada". "¿Quién puede defender eso? No lo sé. Yo siempre estaré en contra de eso", ha sentenciado.

No es la primera vez que el español se posiciona en contra de los conflictos bélicos, ya en el concierto benéfico de Barcelona aprovechó para hablar de ello. "Estamos con Palestina, y no solo con ellos, con todas las causas. Esto es un manifiesto por Palestina y por toda la humanidad", dijo durante su discurso en el Palau Sant Jordi.

"Cuando veo un niño en estos dos últimos años, por la televisión, grabándose a sí mismo, preguntándose dónde está su madre. Que está derribada bajo las ruinas y él todavía no lo sabe. Siempre reflexiono, ¿Qué deben pensar? Pienso que los hemos dejado solos y abandonados", lamentó entonces.