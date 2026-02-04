Adriana Hest, politóloga y jurista, deja muy claro por qué la regularización de inmigrantes "es una buena noticia" para España

La politóloga Adriana Hest da una lección "de diez" a los que se posicionan en contra de la regularización de inmigrantes.

El Gobierno aprobó la semana pasada la regularización de más de medio millón de personas migrantes en España. Una medida aplaudida desde la izquierda y muy criticada por partidos como PP y Vox, que ven en la decisión del Ejecutivo una estrategia electoral.

La politóloga y jurista Adriana Hest ha abordado esta cuestión en su cuenta de TikTok, donde se ha dirigido a los que les "molesta" que se regularice la situación de inmigrantes. Y lo ha hecho tirando de datos y exponiendo la realidad frente a los bulos que circulan por redes.

"¿Te molesta que personas que viven y trabajan aquí tengan derechos y no sean considerados personas de segunda?", pregunta retóricamente, dando una respuesta muy clara y concisa. "¡Vaya!, igual es que eres un poquito racista", opina la también influencer.

"Es el único motivo que se me ocurre para que te moleste que personas que tengan los mismos derechos que tú", asegura en su cuenta personal. A continuación, expone cuáles son los argumentos de la gente que se posiciona en contra de la decisión del Gobierno.

"Todos tenemos los mismos derechos menos Ayuso y el Rey"

"No, es que han podido cometer actos delictivos... Primero, es un requisito no haberlo hecho para la regularización. Segundo, aquí todos menos el Rey y Ayuso quizás responden igual ante la ley", asegura Adriana Hest.

La politóloga y jurista argumenta que se trata de "regularización" y no "nacionalización", y que por lo tanto no pueden votar en las elecciones de nuestro país. "Que se vaya a regularizar la situación de medio millón de personas es una buena noticia para todos", opina la politóloga en TikTok.

Pero en este punto hace un matiz. Adriana Hest cree que esto no es una buena noticia "para los empresarios que se lucran de la situación irregular para explotar a trabajadores". Tampoco es buena noticia "para los puteros" y "para los racistas".

"Si tú no te encuadras en ninguna de estas categorías no debería molestarte", opina Adriana Hest. "Que en España nos estemos dedicando a otorgar derechos a los colectivos más oprimidos debería ser un motivo de orgullo de todos", sentencia.