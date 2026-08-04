¿Son efectivos los protectores solares en stick? La OCU lo aclara y analiza cuál es el mejor

En spray, en aerosol y ahora, en formato stick o roll-on. El protector solar hace años que poco tiene que ver con la engorrosa y densa crema solar que no se adaptaba a muchos tipos de pieles. Ahora, hay opciones para todos los gustos y tipos de piel incluso con innovadores elementos como filtros químicos o sales minerales.

En los últimos años, ha cobrado especial popularidad el stick, un formato sólido que permite extender fácilmente el fotoprotector especialmente en zonas pequeñas como el rostro, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado su efectividad en comparación con la tradicional crema o los formatos en spray, así como los pros y contras.

Los protectores solares en este formato cuentan con distintos SPF, al igual que las cremas y la protección UVA es exactamente la misma, por lo que no hay ninguna diferencia con otros formatos. Sin embargo, desde la OCU apuntan a que uno de sus contras es la dificultad a la hora de aplicar una capa suficientemente gruesa y uniforme de producto para que sea efectiva.

"En los protectores en stick esto puede resultar más difícil, por lo que es posible que se aplique menos cantidad de la necesaria y, en consecuencia, disminuya la protección", señalan y recuerdan que no es práctico para grandes áreas de piel o para todo el cuerpo.

Sin embargo, ven un formato "ideal para zonas pequeñas y sensibles como la nariz, las orejas, el contorno de los ojos y las cicatrices, tatuajes" que además evita fugas y que, por ejemplo, te entre crema en los ojos o que sea más práctico a la hora de viajar, tanto por su tamaño como por su solidez que evita tener que cumplir las políticas de líquidos de los aviones.

Nivea y Mustela, los más recomendables a nivel de protección UVA/UVB

Para comprobar su efectividad, la OCU ha analizado tres protectores solares en stick, todos con SPF 50: Nivea stick facial SPF 50+, Mustela stick de alta protección para toda la familia SPF 50 y protector solar en stick Decathlon Sport SPF 50+.

Todos ellos ofrecen, según la OCU, muy buena protección contra los rayos UVB. Sin embargo, Nivea y Mustela obtienen la calificación de "muy buena" en cuanto a protección UVA, frente al de Decathlon que se califica como "satisfactorio".

Los usuarios que han realizado el testeo destacan de todos ellos su comodidad y su facilidad de uso, así como su facilidad de absorción y su textura. No obstante, Nivea stick facial ha sido el mejor valorado de los tres, sobre todo, a nivel de "textura, aplicación, absorción y acabado invisible".

El precio, un factor clave: ¿Es rentable usar protector en stick?

Una de las cuestiones claves del protector solar en este formato es el precio. Aunque, tal y como apuntan en la OCU, puede parecer más barato que las cremas tradicionales, ya que un envase oscila entre los 8,99 y 14,50 euros, el tamaño es mucho más pequeño.

Los precios por 100ml van desde 35,96 euros de Decathlon, hasta los 161,11 euros del stick de Mustela pasando por los 80 euros de Nivea, un precio mucho más elevado que la crema tradicional. Sin embargo, en este precio hay que tener en cuenta la comodidad y que sea un formato más reducido, cómodo y de fácil transporte y aplicación.

Además, en su informe apuntan que tras los análisis de laboratorio, "en los tres sticks también queda una cantidad significativa de protector sin poder aprovechar al finalizar el envase, lo que supone un desperdicio de producto".

La Organización de Consumidores y Usuarios recomienda especialmente este formato para retoques rápidos de protección solar, para zonas pequeñas como la cara, el cuello o las orejas o la nariz y para viajar. Sin embargo, señala que para la protección solar de todo el cuerpo lo más práctico continúa siendo la loción o crema solar tradicional.