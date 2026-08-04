La regularización de migrantes deja un nuevo récord de afiliación: 22,5 millones de ocupados

La regularización extraordinaria de migrantes vuelve a dejar otro récord en el mercado de trabajo de España. Tras haber hecho historia en junio, se ha alcanzado un nuevo máximo histórico en el pasado julio con una media de 22.508.065 ocupados, es decir, 41.727 más que el pasado mes.

Son los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en los que se evidencia que el empleo extranjero se incrementó el pasado julio en 66.046 personas, hasta alcanzar un total de 3,5 millones de ocupados.

Equivale a el 15,6% del total, teniendo en cuenta que el 30 de julio había 262.475 afiliados extranjeros en alta procedentes de la regularización. "Los trabajadores extranjeros han tenido una aportación fundamental en el dinamismo del empleo", ha señalado la ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, Elma Saiz.

¿Cómo se dividen los migrantes regularizados incorporados al mercado laboral?, ¿dónde están?

En esta línea, y según los datos conocidos hoy, de los 262.475 afiliados con fecha de 30 de julio de 2026, un total de 213.883 —el 81,5%— estaban encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social. Si se contabilizan los autónomos o trabajadores por cuenta ajena, estos son 12.675 —el 4,8%—. Mientras que 21.718 están inscritos en el sistema especial de trabajadores agrarios —8,3%—, con especial incidencia en otros ámbitos como el del hogar o cuidados, con 14.054 —5,4%— o el del mar con 155 trabajadores —0,05%—.

Si el análisis se hace por regiones, la comunidad autónoma madrileña es la que mayor incremento ha registrado, con un 19,8% de todos los regularizados incorporados al mercado laboral. Le sigue Catalunya, con el 17,8%, pero también destacan otras comunidades como la de Andalucía (12,7%), la Comunitat Valenciana (12,1%) y Castilla y León (4,4%). Por otro lado, por sexos, la mayoría son hombres —158.171 barones, el 60,3%— frente a las mujeres —104.304, el 39,7%—.