Detenido un hombre por el asesinato de su pareja delante de sus hijos en Barcelona

Vista del edificio donde una mujer de 34 años de edad ha sido asesinada a puñaladas por su pareja en un domicilio de Barcelona, en la noche del 28 al 29 de julio de 2026.

Los Mossos d'Esquadra han detenido este miércoles a un hombre por el asesinato de su pareja, un crimen ocurrido en la tarde de este martes y cometido delante de los hijos menores de edad de la pareja. El escenario, el barrio de Sant Martí de Barcelona.

Los servicios de emergencias intentaron reanimar a la mujer, de 34 años, tras recibir una llamada de emergencia a las 19:47 horas de ayer, avisando de una agresión en un domicilio. Sanitarios y policías enviaron varios vehículos al lugar del suceso. Los agentes hallaron en el interior de la vivienda a una mujer herida de gravedad, que fue atendida por los servicios de emergencias, que posteriormente confirmaron su fallecimiento.

Las autoridades han confirmado también que el presunto asesino prendió fuego a un vehículo durante su huida, tras apuñalar a la mujer, informa la Cadena SER.

Allí encontraron a un a mujer con heridas graves, que fue atendida por los servicios de emergencia y, posteriormente, se certificó su fallecimiento. La División de Investigación Criminal (DIC) se ha hecho cargo del caso para esclarecer las circunstancias del suceso.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 32 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.373 desde 2003.

Si sufres algún tipo de violencia machista o conoces a alguna persona que la sufra, puedes pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016 (es gratuito, anónimo y no deja rastro), el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal de WhatsApp en el número 600000016.

En una situación de emergencia puedes llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) o de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar la llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Además de VioGén, existe también ATENPRO, un Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres. No exige denuncia y ofrece una atención inmediata ante las eventualidades que puedan ocurrir las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en el que te encuentres. Permite que las mujeres víctimas de violencia machista puedan entrar en contacto en cualquier momento con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a sus necesidades. Además, ante situaciones de emergencia, el personal del centro está preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos/as o movilizando otros recursos humanos y materiales.