Un ingeniero de montes desmonta en dos minutos el mayor bulo sobre los incendios forestales y va camino de verlo media España

José Luis Rodríguez, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Madrid, ha desmontado uno de los bulos más extendidos cada año durante la oleada de incendios forestales: que la ley prohíbe 'limpiar' los montes.

En una entrevista en Telemadrid le han planteado una cuestión muy clara: "¿La ley de montes prohíbe limpiar? ¿Prohíbe la quema? ¿Obliga a ello?". Rodríguez ha empezado haciendo un matiz: "No solamente no prohíbe limpiar y por favor no empleemos la palabra limpiar. Esto no se trata de una limpieza de una casa o de un domicilio, se trata de la gestión del combustible, de la vegetación y para ello tenemos que estar los expertos mediamente planes de proyectos de ordenación para poder gestionar ese combustible".

"Entonces, los propietarios, tanto privados que son un 70% a nivel nacional y un 62% de a nivel autonómico, están obligados a tener fajas auxiliares preparadas, gestionadas antes del 15 de junio para evitar estos incendios", ha dejado claro.

"Se pueden coger ramas, piñas secas"

"Y los municipios que son propietarios de montes y la Comunidad de Madrid, que tiene una gestión delegada de esos montes de utilidad pública, también tienen que obligar y mantener los montes en adecuado estado. Y para ello hay un programa muy importante, que es Madrid Forestal, que prevé unas inversiones muy potentes precisamente para labores de prevención forestales y que se ha implementado desde hace un año y que lleva hasta 2030 un montón de inversión asociada", ha subrayado.

"En esa gestión del monte, que no limpieza, todo el tema de las piñas, de los frutos, se habla que no se puede coger nada porque te multan. ¿Es así o no?", ha querido saber la periodista.

El experto ha explicado también esa cuestión: "Se pueden coger ramas, piñas secas abiertas que están en el suelo y siempre para un uso doméstico. En el momento en que quieras hacer algún tipo de aprovechamiento tanto de maderas como de leñas o piñas, ya requiere una autorización".

"No es una barrera"

En cualquier caso, Rodríguez ha querido subrayado que "eso tenemos que entender que no es que sea una barrera que se pone a la gente porque no se quiere hacer ese aprovechamiento, sino que igual que ocurre en el medio urbano cuando hacemos una obra en un domicilio necesitamos pedir un permiso, hay que contar con una autorización de la administración para hacer este tipo de aprovechamientos".

"Pero a pequeño nivel por supuesto que se puede coger este tipo de ramas secas y de piñas secas que ya estén en el suelo", ha reiterado.