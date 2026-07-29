Dejan una nota en un bar y la respuesta de los dueños deja ver una realidad que muchos critican: "El texto del restaurante preocupa"

Nunca un halago había dado tanto que hablar en las redes sociales. Jesús Soriano, la persona detrás de Soy Camarero, ha publicado lo ocurrido en un restaurante con unos clientes que quedaron muy contentos con la cocinera.

En lo que parece un storie publicado por el propio restaurante se puede ver que unos clientes contentos dejaron una nota en la que se podía leer en gallego "el amor se nota en el resultado" junto a un plato totalmente vacío.

Junto a la foto un mensaje que ha dado mucho que hablar. "Hoy nos han dejado esta nota. Y queremos sumarnos a ella. Queremos agradecer enormemente a nuestra cocinera. Sin ella, nada de esto sería posible", empiezan diciendo.

"El esfuerzo que está haciendo, el cariño con el que lo hace, la valentía de enfrentarse a sacar comidas para las que harían falta dos o tres cocineros más, es digna de cosas como esta", prosiguen.

Y zanjan con un: "Fabiana, estamos enamorados de tu trabajo, de tu personalidad, de tu ser. Otro día se lo dedicaremos a otra persona indispensable en nuestro equipo, que maneja la sala haciendo maravillas, entre otras muchas cosas".

Hay quejas

El mensaje del local ha hecho saltar todas las alarmas por el hecho de que reconozcan que una cocinera hace el trabajo de nada más y nada menos que tres personas.

"La nota del cliente emociona. El texto del restaurante preocupa. Porque cuando presumes de que una trabajadora hace el trabajo de '2 o 3 cocineros más', quizá no estás demostrando lo buena que es ella. Tu trabajadora no necesita más elogios. Necesita más compañeros", ha dicho Soy Camarero.

Otro usuario comenta: "Lo de siempre. Se hace la faena de 2 ó 3 y no se valora monetariamente. Con una palmada hay suficiente". Y otro añade: "Menos dedicatorias, más sueldos y mejores condiciones de trabajo".