Pierre Coffin, la voz de los Minions desde 2010: "Lo que hago con sus voces es un proceso dolorosamente lento"

Poner voz a un personaje puede parecer algo bastante fácil. Sin embargo, para los expertos como el director y actor de doblaje Pierre Coffin, quien se dedica a esta labor profesional, en realidad es algo más complicado. De hecho, para él el proceso de dar vida a estos personajes es "dolorosamente lento".

Para los que no lo conozcan, el animador franco-indonesio es quien da voz a los entrañables minions, algo que lleva haciendo desde que se estrenó la saga en 2010 y que para él ha sido un proceso bastante "laborioso". "Lo que hago con las voces de los Minions es, en realidad, un proceso lento y laborioso para encontrar la melodía adecuada", señaló Coffin en una entrevista con Press Association.

Para poder conseguir los resultados que quiere, debe primero buscar aquellos ritmos y tonos que mejor encajen. También debe tener en cuenta las emociones que quiere expresar en cada momento. "Tengo que encontrar el ritmo, la melodía y el tono emocional precisos. Además, necesito darle al personaje un objeto o una acción que refuerce lo que dice", agregó.

El motivo por el que, según cree Coffin, ha tenido tanto éxito la saga no es otro que el propio equipo creativo. "Hay alrededor de 300 personas trabajando en ellas, y sentí que era mi responsabilidad convencer a todos de que esta era especial, que no iba a ser simplemente otra película de los Minions. Poder escribir el guion yo mismo me dio la libertad de hacerla algo diferente", explicó el mismo, antes de agregar que el verdadero atractivo de los minions se encuentra en su sencillez.

"Lo que me gusta de los Minions es que siento que cada uno de ellos tiene un alma. Entiendo por qué cada personaje es como es, y me gusta que puedan ser entrañables y verdaderos amigos", concluyó.