Sarah Santaolalla explica qué pasaría si en vez a Vito Quiles, la policía buscase a alguien de izquierdas

La tertuliana de TVE Sarah Santaolalla ha hablado en Malas Lenguas, el programa de Jesús Cintora en la cadena pública, de la situación del agitador ultra Vito Quiles después de que hace unas horas se supiese de que estaba en busca y captura.

Este miércoles saltaba la noticia: la Policía Nacional se personaba sede del canal EDA TV, propiedad de Javier Negre, para detener a Quiles, que tiene varias causas pendientes abiertas.

Vito Zoppellari Quiles, que ha dicho que todo responde a una campaña de persecución por parte del Gobierno, tiene varias causas abiertas que poco o nada tienen que ver con el Ejecutivo. La Policía fue a buscarlo porque no se presentó a dos citaciones judiciales para comparecer en el marco de una denuncia por un presunto delito contra el honor.

"El 'Mocito Feliz' de la derecha"

En Malas Lenguas, Sarah Santaolalla ha definido a Quiles como "el Mocito Feliz de la derecha" donde "le pagan un pastizal para hacer este tipo de perfomance". Ha añadido la tertuliana que es "muy serio" que la Policía no haya detenido finalmente al agitador ultra, que ha dicho en un vídeo que no piensa entregarse.

"Es muy serio que esté hablando de una posible y que esté alentando en su cabeza que si las cosas se complican Milei le va a echar un cable. Ni Milei, ni Milai. Aquí va de ley. De ley y de orden y de respetar a la Policía. Si estás en busca y captura te personas en un juzgado y te dejas de tomar el pelo a nadie", ha afirmado.

"Si fuese otra persona, si fuese de izquierdas, si fuese inmigrante, si fuese cualquier otro, cualquiera de nosotros, no estaría en una piscina, estaría en un calabozo" Sarah Santaolalla

Para Santaolalla, Quiles es un juguete roto que dejará de tener foco mediático "cuando sea condenado". Por último ha señalado que en este país "si fuese otra persona, si fuese de izquierdas, si fuese inmigrante, si fuese cualquier otro, cualquiera de nosotros, no estaría en una piscina, estaría en un calabozo".