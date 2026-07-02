Colas desde las dos de la madrugada para conseguir un piso de estudiante: "Lo que debería ser un derecho se convierte en un trofeo"

El acceso a la vivienda se ha convertido en un auténtico drama en España. No importa que se trata de alquiler o de compra, la demanda de los inmuebles es muy elevada y su coste es desorbitado para muchos bolsillos.

Uno de los colectivos que más afectado se está viendo es el de los estudiantes, ya que necesitan encontrar un lugar en el que vivir durante su etapa universitaria contando con una cantidad de dinero reducida para ello.

Ello hace que se den situaciones como la de Santiago de Compostela, donde, tal y como informa la Cadena SER, los estudiantes están formando colas desde la madrugada en la puerta de las inmobiliarias para tratar de conseguir un piso en el que poder vivir a un precio asequible durante el próximo curso.

Lara Capelo, periodista y editora de informativos en Radio Galicia - Cadena SER, ha lamentado, en el programa La Ventana, que esas imágenes de jóvenes pasando la noche al raso junto a las inmobiliarias de la capital gallega es una demostración de que "lo que debería ser un derecho se convierte en un trofeo".

"La oferta es escasa para el volumen de demanda que hay, tampoco hay suficientes plazas en las residencias de estudiantes públicas, por lo que los universitarios (que no se pueden pagar una residencia de estudiantes privada) se ven abocados a una carrera contrarreloj", ha explicado la periodista.

"Desde las dos de la mañana llevamos aquí"

Una de las estudiantes que ha acudido a esa cola para buscar piso en Santiago de Compostela, en declaraciones a Radio Galicia, ha asegurado que "desde las dos de la mañana llevamos aquí. Esperamos encontrar un piso en buenas condiciones y a buen precio".

La capital gallega es una de las ciudades que está pendiente de ser declarada como zona residencial tensionada, ya que los alquileres superan de media las cuatro cifras y la tendencia es ascendente.