Horas antes del España-Austria la prensa de allí se fija en un jugador español y no es Lamine: lo llaman "señor sangre fría"

La gran estrella de la selección española es, para la gran mayoría, Lamine Yamal. Por su talento, por su entrega y por su capacidad de resolución de un partido atascado usando simplemente su ingenio y sus botas.

Sin embargo, el diario austríaco Kurier, uno de los diarios más leídos de Austria, ha destacado al que está siendo el delantero fundamental de España: Mikel Oyarzábal. El delantero vasco, que milita en la Real Sociedad, no ha necesitado de atención mediática para destacar.

Le ha dedicado un artículo en el que explica "por qué Oyarzabal es particularmente peligroso" a cuenta del partido entre España y Austria en dieciseisavos de final del Mundial de 2026. El articulista Alexander Strecha, enviado especial del citado periódico a EEUU, destaca que el vasco "adora las eliminatorias en los grandes torneos, ningún otro español ha marcado tantos goles en este tipo de encuentros".

"Es un especialista en partidos decisivos"

Primero ha mencionado a los delanteros que gozan de una fama de nivel mundial como David Villa, Raúl y Fernando Torres, los tres máximos goleadores—en orden— de la selección española. "Oyarzabal no goza ni de lejos del mismo nivel de fama que los mencionados señores, es un especialista en partidos decisivos", comenta.

De hecho, destacan un apodo que "se ha ganado" gracias a que ha marcado en las seis finales que ha disputado en toda su carrera: "Señor sangre fría". De hecho, el portero titular de Austria, Alexander Schlager, ya conoce a Oyarzábal, pues le ha marcado un gol durante un partido de Champions League entre la Real Sociedad y el Salzburgo (2-0).

"Mr. Bigfoot"

Le atribuye otro apodo debido a su talla 47 de pie: "Mr. Bigfoot". "Los expertos atribuyen sus excepcionales y precisos disparos con la pierna izquierda, entre otras cosas, a la fuerza que le proporcionan estos grandes pies", señala.

Además, concluye con una posible solución de la selección austríaca para poder frenar a Oyarzabal: la estadística que se hizo viral en el primer partido de fase de grupos contra Cabo Verde, que consta de que no tocó el balón durante los primeros 30 minutos de juego.

"La solución lógica: asegurarse de que Oyarzabal no toque el balón. Así no marcará ningún gol, ni siquiera en un partido de eliminación directa", sentencia.