Juanma Moreno se gira a Manuel Gavira y lo que le suelta provoca la risa de los periodistas: "Ha aprendido rápido"

Juanma Moreno Bonilla cede a la prioridad nacional y consigue llegar a un acuerdo con Vox para ser investido como presidente de la Junta de Andalucía, sumándose a los casos de Castilla y León con Alfonso Fernández Mañueco y de Aragón con Jorge Azcón.

Compareció ante los medios de comunicación junto a Manuel Gavira, de Vox, quien asumirá una consejería y se unirá al Consejo de Gobierno con el rango de vicepresidente. Para Bonilla, el acuerdo es "contundente, potente, minucioso, sereno y sensato", con medidas para generar "progreso, bienestar" y para hacer "reformas".

Por lo tanto, de los cinco senadores que dispone el Partido Popular por designación autonómica como consecuencia de las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, uno será cedido a Vox, que designará al senador o senadora de turno cuando llegue el pleno.

"Habla tú, Manolo..."

Bonilla seguía respondiendo preguntas y, tras unos minutos, se cansó y, a modo de broma, se giró a Gavira y le dijo algo que despertó la carcajada de los periodistas: "Bueno, habla tú, Manolo, que estás aquí echando el tiempo".

"No sabe na', ha aprendido rápido. Ha aprendido rápido, llevo un cuarto de hora aquí ya...", ha añadido justo después, aumentando las risas de los presentes y reflejando la buena relación entre ambos, así como que las tensiones entre ambos partidos desaparecen completamente.

Por otra parte, Gavira señala que el acuerdo refleja "el sentido común del PP y de Vox para seguir mejorando la vida de los andaluces", marcándolo como el principal objetivo que tienen.

De hecho, ha agradecido a Bonilla delante de todos su "disposición para liderar las conversaciones por parte del PP y que haya escuchado la voluntad de los andaluces plasmada en las elecciones".

Un día antes del gran acuerdo, el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez-Royo vaticinó, como muchos pensaban, que Bonilla iba a ceder a la prioridad nacional: "No creo que el PP esté dispuesto a arriesgarse a una repetición de elecciones. En Andalucía este terreno es nacional, es mucho más que Extremadura, Aragón y Castilla y León juntas".