Rozalén estalla ante lo que se está viviendo en los incendios: "¿Cómo se puede dejar morir a una madre?"

Los incendios siguen asolando España. Por el momento, este sábado, hay declarados 14 incendios de alto nivel activos y los últimos cálculos apuntan a que las llamas han arrasado con 115.000 hectáreas.

Ante esta situación, son muchas las autoridades y rostros conocidos que han querido mandar su mensaje de solidaridad a los vecinos de las localidades afectadas. La cantante Rozalén, que suele manifestar su apoyo público a distintas causas sociales, ha escrito un desgarrador mensaje de apoyo en Instagram a las personas que viven los incendios.

"Está siendo muy difícil no ser catastrofista", comienza diciendo la artista en su post junto a una imagen de un bombero forestal luchando contra las llamas. ¿Cómo podemos descuidar la base de nuestra existencia? ¿Cómo se puede dejar morir a una madre? ¿Cómo perdemos los recuerdos de nuestra Historia?", reflexiona.

La cantante, que se encuentra de gira por distintos festivales de España con su disco El Abrazo y que este viernes actuará en el festival NoSinMúsica en Cádiz, se ha sincerado sobre el contraste que significa estar en un escenario celebrando y las desalentadoras noticias que circulan en redes sociales y los medios. "Vivo este verano entre el contraste del oasis de los escenarios, la inmensa alegría y la emoción que nos provocáis y la deshumanización total y lo macabro de la actualidad, las noticias, las redes", detalla.

"Arden nuestros montes, los animales, los pueblos, nuestros vecinos… ", escribe no sin olvidar otras causas como la masacre que vive la población en Gaza o los distintos bulos racistas que inundan las redes sociales con polémicas como la del ayuntamiento de Jumilla (Murcia) o las persecuciones a inmigrantes vividas en julio en Torre Pacheco (Murcia).

"El genocidio que nadie para en Gaza, los periodistas asesinados, la hambruna, los niños!! Joder, los niños. La caza del inmigrante, animales muriendo abandonados, corrupción donde se mire. Mentiras. Guerras. Odio. Violencia, violencia, violencia. Es insoportable", se sincera la manchega. "A veces me sorprendo acostumbrándome a normalizar el horror. Me da pánico. ¿Qué podemos hacer? ¿Esta impotencia ha venido para quedarse?", reflexiona.

La artista de canciones como Girasoles se desahoga y asegura llegar a sentirse "fatal" por tener "momentos de felicidad": "Me esfuerzo por buscar la luz, por compartirla, porque la vida sigue, porque es la manera de resistir. Pero qué difícil… Qué difícil".

Rozalén concluye su carta alentando a los vecinos afectados y a las víctimas de las distintas causas que enumera: "Mucha fuerza para quienes estáis viviendo un infierno, sea cual sea. No sé si alivia al menos saber que muchos comprenden tu dolor y te piensan".