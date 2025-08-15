Última hora de los incendios, en directo: el fuego no da tregua en León, Zamora, Ourense y Extremadura
El balance de víctimas mortales sube a tres. Los últimos cálculos apuntan a que las llamas han arrasado con 115.000 hectáreas. El AVE Madrid-Galicia sigue suspendido "hasta nuevo aviso". Sigue, minuto a minuto, toda la actualidad sobre los frentes que asolan España, en una nueva jornada de mucho calor.
-El fuego arrasa Ourense en uno de sus peores incendios: "El cielo se tiñó de ceniza y el suelo ardía".
-Muere un segundo voluntario que colaboraba en la extinción de los incendios forestales de Castilla y León.
-La intrahistoria de la foto del árbol que sobrevivió al incendio de Tres Cantos: "Me pareció una imagen potente y diferente".
-España, a merced de las llamas por sexto día: más de 115.000 hectáreas quemadas.
La UME mantiene desplegados a más de 3.800 medios para hacer frente a los incendios. En concreto, según ha detallado en la red social X, en estos momentos, hay 1.300 militares en ataque directo, 2.100 militares en misiones de apoyo y 440 medios totales. Todo para hacer frente a 12 focos que mantienen en alerta a varios puntos de España.
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha mostrado en la noche de este jueves su preocupación por el incendio de Pallares (Badajoz), uno de los seis que permanecen activos en la comunidad autónoma, que afecta ya a 2.500 hectáreas y mantiene a 40 personas evacuadas.
En un mensaje escrito en su cuenta de la red social X, Guardiola ha señalado que el servicio de Emergencias 112 ha procedido al envío masivo de alertas a través del teléfono móvil (ES-Alert) a las personas que se encuentran en Villagarcía de la Torre (Badajoz), para que permanezcan confinadas en sus viviendas por riesgo de humo provocado por el incendio forestal de Pallares.
Once carreteras españolas, dos de ellas nacionales, continúan cortadas al término de esta madrugada a causa de los incendios forestales, la mayoría de ellas en las provincias de Cáceres y Palencia, según el cuadro de manos de carreteras cortadas publicado en la web la Dirección General de Tráfico (DGT).
Las dos carreteras nacionales afectadas son la N-525 en A Gudiña (Ourense), en sentido creciente; y la N-630 a su paso por Cáceres, en ambos sentidos entre Aldeanueva del Camino y Plasencia. El resto de las vías afectadas son carreteras secundarias de Cáceres, Huelva, León, Palencia y Zamora.
La Junta de Castilla y León ha utilizado el sistema 'Es Alert' para enviar mensajes a teléfonos móviles en los que pedía a los ciudadanos ubicados en la zona de influencia del incendio que ha traspasado Ourense que abandonaran sus hogares por el riesgo de que las llamas alcanzaran los núcleos urbanos.
Así lo ha avanzado, en declaraciones tras la reunión del Cecopi, el delegado Territorial de la Junta en Zamora, Fernando Javier Prada, que ha explicado que sobre las 19.41 horas se empleó este sistema para recomendar a la población que había quedado en la zona de posible influencia de las llamas, "en torno a las 200 personas, que evacuaran de forma urgente porque existía peligro para la población".
Previamente, la Guardia Civil había evacuado ya a unas 1.500 personas de las localidades de Castromil, Villanueva de la Sierra, Barjacoba, Pías y Porto.
Buenos días, en El HuffPost comenzamos un nuevo seguimiento en directo, minuto a minuto, de toda la actualidad sobre los múltiples incendios forestales que asolan distintos puntos de España y que han vuelto a dejar una auténtica noche difícil en la lucha contra el fuego. Extremadura tiene seis incendios activos y preocupa el del Pallares (Badajoz), con 2.500 hectáreas afectadas. Desde Castilla y León han enviado mensajes a móviles para evacuar zonas de Sanabria por el fuego que ha llegado desde Ourense. El incendio forestal de Molezuelas de la Carballeda (Zamora) que pasó a León afecta a unas 31.500 hectáreas. El fuego ha arrasado 11.000 hectáreas de Chandrexa y ya es el segundo mayor de la historia de Galicia.