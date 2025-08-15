Última hora de los incendios, en directo: el fuego no da tregua en León, Zamora, Ourense y Extremadura

CyL envía mensajes a móviles para evacuar zonas de Sanabria (Zamora) por el incendio que ha llegado desde Ourense

La Junta de Castilla y León ha utilizado el sistema 'Es Alert' para enviar mensajes a teléfonos móviles en los que pedía a los ciudadanos ubicados en la zona de influencia del incendio que ha traspasado Ourense que abandonaran sus hogares por el riesgo de que las llamas alcanzaran los núcleos urbanos.



Así lo ha avanzado, en declaraciones tras la reunión del Cecopi, el delegado Territorial de la Junta en Zamora, Fernando Javier Prada, que ha explicado que sobre las 19.41 horas se empleó este sistema para recomendar a la población que había quedado en la zona de posible influencia de las llamas, "en torno a las 200 personas, que evacuaran de forma urgente porque existía peligro para la población".



Previamente, la Guardia Civil había evacuado ya a unas 1.500 personas de las localidades de Castromil, Villanueva de la Sierra, Barjacoba, Pías y Porto.