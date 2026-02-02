Iryo anuncia un anticipo de indemnización de 35.000 € por fallecido en Adamuz "con independencia de la investigación"

Iryo ha anunciado un anticipo de indemnización de 35.000 a los familiares de cada víctima mortal del accidente de Adamuz. La operadora ferroviaria ha hecho público su decisión de ofrecer una primera compensación por fallecido y también por heridos, si bien matizan que estos pagos "no implican reconocimiento de responsabilidad alguno".

En su comunicado, Iryo recoge una indemnización inicial de 35.000 por víctima mortal y otra de una cuantía por estudiar en cada caso a los heridos tras el descarrilamiento de uno de sus trenes y el posterior choque por parte de un Alvia, que dejaron un total de 46 fallecidos y cerca de 130 heridos, algunos de los cuales siguen en el hospital.

Iryo detalla que para los heridos, la indemnización inicial se calculará individualmente y "en función de las necesidades económicas inmediatas y de forma proporcional a los daños sufridos".

A todos ellos, la entidad les emplaza a contactar con la dirección buzonafectados@iryo.eu, donde recibirán información sobre los pasos a seguir, detalla la propia compañía ferroviaria.

La nota prosigue justificando que este movimiento llega en cumplimiento de la normativa europea —el Reglamento (UE) 2021/782 sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril— y se produce "con independencia de la investigación en curso y de las responsabilidades que se deriven en función de la causa del accidente".

Así, la entidad con mayoría de capital italiano no entra a valorar la responsabilidad final de un accidente originado por lla rotura de la vía férrea al colapsar la soldadura entre dos tramos del carril, que acabó provocando que los vagones traseros descarrilaran, invadiendo la vía contrario, donde en cuestión de segundos llegó un Alvia que no pudo evitar la colisión.

La investigación avanza buscando confirmar la causa de un accidente que dejó 9 muertos entre los pasajeros del Iryo, todos ellos ubicados en los vagones finales, los que descarrilaron, y otros 37 en el Alvia que impactó de lleno.

"Los pasajeros tienen derecho a recibir un anticipo económico para atender las necesidades económicas inmediatas derivadas del accidente", añade Iryo, reincidiendo en que este primer pago podría modificarse en un futuro y no implica la asunción de la responsabilidad.

La semana pasada, el Gobierno fijaba una indemnización de 210.000 euros por cada fallecido en Adamuz (también en el caso del maqunista de Rodalies en Gelida), una cantidad compuesta por ayudas inmediatas y adelantos a los familiares.