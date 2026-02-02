Iñaki Urdangarin aclara si tiene o no un acuerdo con la casa real y lo que no busca con su libro de memorias y sus entrevistas

Aunque hubo un tiempo en el que Iñaki Urdangarin quiso dejar atrás su vida anterior y pretendía ser anónimo, o al menos intentarlo, se dio cuenta de que era imposible. Su matrimonio con la infanta Cristina, el mediático Caso Nóos, su paso por la cárcel y el bombazo que supuso que apareciera en la portada de una revista con Ainhoa Armentia, su actual pareja, eran demasiado.

Así que terminó rindiéndose a la evidencia. Y si todos hablaban de él, ¿por qué no iba a hacerlo él mismo? Empezó con una entrevista con La Vanguardia para promocionar Bevolutive, su empresa de coaching, y siguió con otra en la que se abrió mucho más y que servía para ir cebando el lanzamiento de sus memorias.

Iñaki Urdangarin en Barcelona Europa Press via Getty Images

Se trató de la que ofreció a su amigo Jordi Basté para La 2 Cat, donde no dudó en mencionar la cárcel, a su exmujer o a sus hijos, pero no a la familia real. No parecía querer decir nada de la institución a la que perteneció por matrimonio y de la que fue apartado en diciembre de 2011, ya con el Caso Nóos en pleno apogeo, calificando su comportamiento como "no ejemplar".

Jordi Évole le entrevistó para su programa, recordando que en 2018 estuvo a punto de conseguirlo. Entonces Urdangarin no había entrado todavía en la cárcel, aunque estaba a punto, y seguía casado con la infanta Cristina.

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin cuando estaban casados Mark Cuthbert

En Lo de Évole, Iñaki Urdangarin repasó los inicios de su amor, habló sobre los reyes Juan Carlos y Sofía, sobre la infanta Elena y también sobre Felipe VI y Letizia, explicando por qué su excuñada no aparece ni una sola vez en su libro Todo lo vivido.

El presentador quiso saber si había llegado a algún tipo de acuerdo o de compromiso con la casa real sobre lo que podía decir o lo que no, ante lo que el exjugador de balonmano aclaró que no. Hace años que no habla con Felipe VI y de La Zarzuela solo le llega el christmas navideño. Nada más.

Los reyes Juan Carlos y Sofía, Felipe y Letizia, la infanta Elena, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en la recepción por el 12 de octubre en 2011 Carlos Alvarez

"No tengo ninguna limitación en lo que diga o hable", respondió Iñaki, que además comentó lo que no busca con su libro y sus entrevistas: "Creo que todo lo que hablo es con muchísimo respeto, contando mi vivencia y lo que yo he entendido que me ha pasado, pero sin ninguna voluntad ni de molestar, ni de salpicar, ni de buscar cotilleos".

El bienestar de sus hijos siempre es lo primero

De todos modos, en su momento se dijo que de cara al acuerdo de divorcio, Iñaki Urdangarin había pedido una pensión para no hablar. De conseguirlo, enterraría su idea de escribir sus memorias.

Que las haya publicado deja claro que esto no había sido así y que Juan Carlos I no quiso comprar su silencio para evitar otro príncipe Harry. Aunque de todos modos, el que acabó sacando antes una biografía, que es mucho más polémica y tira a dar a la casa real, fue el propio rey emérito.

Juan Urdangarin, Irene Urdangarin, Miguel Urdangarin, Olympia Beracasa, Pablo Urdangarin y Johanna Zott en el almuerzo por el 50 aniversario de la monarquía en El Pardo. Sergio R Moreno

Por si fuera poco, habla con mucho respeto y cariño de la infanta Cristina, de quien lamenta el sufrimiento, tanto a ella como a sus hijos, que supuso su aparición con Ainhoa Armentia antes de haber hablado bien las cosas.

Además, dejó claro que tanto la infanta como sus hijos leyeron el libro antes de su publicación y están al tanto de las entrevistas, así que no parece que haya pacto alguno. El único es que el bienestar de sus hijos tenía que ir por delante, y Juan, Pablo, Miguel e Irene están de acuerdo con los pasos que está dando su padre.