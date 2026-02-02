¿Que ha dicho qué? Ponemos bajo la lupa las palabras de Feijóo en la comisión de la DANA y sacamos estas conclusiones

"Cuñado", "encubridor", "ignorante" y "arrogante"... La comparecencia de Alberto Núñez Feijóo este lunes en la comisión del Congreso que investiga la gestión política de la DANA ha estado trufada de acusaciones, descalificaciones y momentos de enorme tensión. Una vez más, el líder del PP ha echado la culpa al Gobierno central (más concretamente, a la AEMET y a la Confederación Hidrográfica del Júcar) por no haber avisado de las lluvias torrenciales que sacudieron el Levante ese día o por no haber declarado el nivel 3 de emergencias, puesto que era una "emergencia nacional de libro".

Además, ha sacado el "comodín de ETA" (como ha denunciado el diputado de Bildu Oskar Matute) o ha hablado del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) para intentar contraatacar en una sesión de la Comisión muy bronca y con algunas afirmaciones de Feijóo que podemos tildar de falsas o inexactas. A continuación, detallamos algunas de ellas:

"Era una emergencia nacional del libro. Quien tiene que declarar la emergencia nacional es el presidente del Gobierno. Ese líder político se inhibió de sus responsabilidades"

Inexacto. El artículo 29 de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil establece que corresponderá la declaración de interés nacional "al titular del Ministerio del Interior, bien por propia iniciativa o a instancia de las comunidades autónomas o de los delegados del Gobierno en las mismas”. Por tanto, no es el presidente del Gobierno, sino el ministro del Interior, quien tiene que declararla y además oculta que el propio Mazón podría haberla solicitado y no lo hizo, temiendo perder el mando del operativo.

"Me sorprende que los responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que en mi opinión son los mayores responsables por la falta de información adecuada, no estuviesen ni en el Cecopi ni informaran al Cecopi".

Falso. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, estuvo participando en el Cecopi de manera telemática. Igualmente, este organismo público remitió cerca de 200 correos con alertas por superación de umbrales de pluviómetros y de caudalímetros en diferentes lugares ese día.

"Después de la falta de ejercicio de competencias por parte del Gobierno central, alguien tendría que quedarse al mando (Mazón). Porque el gobierno central, como ocurrió gráficamente en Paiporta, salió corriendo".

Cabe recordar, una vez más, que el ejército español protagonizó el mayor despligue militar sobre el territorio de su historia tras la DANA, con más de 30.000 unidades diferentes trabajando durante los siguientes meses. También ocurrió lo mismo con la Policía Nacional y con la Guardia Civil. Por otro lado, la salida abrupta de Pedro Sánchez de Paiporta se produjo tras sufrir una agresión.

"Durante dos horas y media, me comuniqué con el señor Mazón en lo que pude. Eso no debería ser un desmérito, sobre todo si el Gobierno de la nación no se interesó".

Falso. Entre las 19:35 y las 20:20 horas, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, intentó contactar con el presidente de la Generalitat Valenciana a través de tres llamadas telefónicas que no obtuvieron respuesta porque Mazón se encontraba "incomunicado". Después, el dirigente recibió llamadas de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero y también pudo comunicarse con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y con la ministra de Defensa, Margarita Robles. Pedro Sánchez también le envió un mensaje mientras regresaba de su viaje a la India.

"Ahora entiendo por qué el señor Sánchez no acudió al funeral de Huelva. El señor Mazón, sí. Sánchez, no".

Pedro Sánchez no fue al funeral religioso por las víctimas del accidente ferroviario, como tampoco fue al funeral religioso con motivo de la DANA. Sin embargo, sí que acudió al funeral del Estado de Valencia y el Gobierno ha promovido otro para las víctimas de Córdoba al que, previsiblemente, también asistirá.

"La delegada del Gobierno advierte que a partir de las 18.00h. la DANA se desplazará hacia Albacete y que la Comunidad Valenciana quedará fuera del peligro".

Falso. La delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, dijo a las 11:30 de la mañana en À Punt Ràdio lo siguiente: “La previsión de esta alerta roja es, en principio, hasta las seis de la tarde. Eso no quiere decir que no pueda alargarse, porque la previsión es que haya lluvia durante todo el día”. Por tanto, Bernabé no aseguró que a las seis cesaría el peligro y se limitó a señalar la previsión que tenía a esa hora.

"Interior prohibió a las policías municipales que pudieran ejercer labores de autoridad en pueblos donde no había policía suficiente"

Inexacto. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se quejó de que Interior no permitió a los policías locales asumir labores de seguridad ciudadana o policía judicial en otros municipios. Interior, por su parte, aseguró en su momento que sí les permitió participar en tareas de “auxilio o apoyo” y negó el bulo difundido aquellos días en el que se señalaba que Interior les impedía viajar a las zonas afectadas.

"Yo dije que cambié de teléfono y que no borré ningún mensaje".

En una rueda de prensa a finales del año pasado, Feijóo dijo en un primer momento que él no había cambiado de móvil y, cinco minutos después, en la misma rueda de prensa, admitió que se lo habían cambiado porque se le había averiado el anterior.

"Usted pide la dimisión de Puente cuando se produjo el accidente de Rodalies, pero no lo había pedido antes por lo de Adamuz"

Falso. Gabriel Rufián no ha pedido de forma directa la dimisión de Óscar Puente. Quien sí pidió la salida del ministro fue Oriol Junqueras y los senadores de ERC.

"¿Le parece que la DANA, un hecho que no tenía previsto ni la AEMET ni la Confederación Hidrográfica es lo mismo que un descarrilamiento en un punto kilométrico de una vía española después de tener 20 avisos de los maquinistas de que en ese punto se estaba produciendo irregularidades al pasar el tren?" (en relación al accidente de Adamuz)

Fuentes del gabinete del líder del PP han explicado a El País que Feijóo se ha apoyado en informaciones publicadas en “los medios” para hacer esta afirmación. No existe otra evidencia. Adif desveló que recibió cuatro incidencias reportadas por los maquinistas en este tramo de vía de alta velocidad en los últimos cuatro meses, una de ellas por el atropello de un animal.

"Aína Vidal dijo para no suspender el pleno en el que se asaltó RTVE que 'los diputados no estábamos para ir a Valencia a achicar agua'".

Estas supuestas palabras se pronunciaron en una reunión de la junta de portavoces del Congreso, por lo que no hay posibilidad de confirmar o desmentir esta afirmación. En su día, consultado por Newtral.es, el equipo de prensa de Vidal aseguró que la diputada lo que dijo fue que “los diputados no pueden ir a achicar agua” porque Valencia era inaccesible en aquel momento.