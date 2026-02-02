Una pareja decide dejar de fingir que les gusta hacer lo mismo y se van de vacaciones por separado: "Él ama bucear y a mí no me interesa en absoluto"

Los miembros de una pareja, por mucho que se quieran y por muy bien que puedan llevarse, no tienen por qué tener los mismos gustos. Ello puede ocasionar problemas en momentos de ocio como los viajes.

Alli Hill ha contado, en un artículo en Business Insider, que ella, tras asistir a una conferencia de escritores independientes en 2018 y viajar sin su marido por primera vez, se dio cuenta de que le sentaba bien hacer algo por sí misma, sola.

"La sensación de despreocupación me sentó tan bien que animé a mi marido a que hiciera su propio viaje en solitario, y ahora lo hacemos al menos dos veces al año", ha destacado la mujer.

Ella y su marido, Don, han decidido dejar de fingir que les gusta hacer lo mismo en su tiempo libre y dejar espacio para que cada uno disfrute de sus aficiones. "Él pesca y bucea, dos cosas que no me interesan en absoluto", ha citado Alli Hill como ejemplo.

A Alli no le gusta estar dentro del agua, ella prefiere pasear. "Podría pasar todo un día recorriendo una ciudad nueva, contemplando el paisaje y haciendo cosas turísticas; Don me acompañaría, pero no es lo suyo", ha resaltado.

En cuanto a las ventajas de viajar en solitario, la mujer ha subrayado que "cuando viajamos juntos, cada uno cede en cuanto a la comida y las actividades. Esto también significa que es posible que no disfrutemos plenamente del lugar que visitamos. Tomarnos vacaciones por separado nos permite controlar nuestros propios viajes sin sacrificios. También le permite a mi marido viajar más, ya que tiene más días de vacaciones pagadas que yo".

Sí que hacen algunos viajes en familia

No obstante, Alli también ha indicado que viajan en familia, junto a sus dos hijos, varias veces al año. "Aunque Don y yo disfrutamos de nuestros viajes en solitario, también invertimos en dos o tres vacaciones familiares al año", ha señalado la mujer.

En ese sentido, Alli Hill ha precisado que "puede ser una semana en la playa, un fin de semana en la montaña o media semana visitando algún lugar en el que nunca hemos estado. Una cosa en la que todos estamos de acuerdo es en hacer senderismo".