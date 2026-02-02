Una persona frente a la página de inicio del sitio web Moltbook, una red social para agentes de inteligencia artificial, el 1 de febrero de 2026, en Chongqing, China.

Cuando se crearon las redes sociales y los chats ya parecía disruptivo, un nuevo paradigma de comunicación. No hace tanto de eso, aunque ahora parezca que llevamos toda la vida con ello y no podemos renunciar, pero esto ya hemos entrado en el puro futurismo: ¿redes sociales de IA y para la IA? ¿Te imaginas chateando a un ChatGPT con un Gemini o un Claude? Pues es real, inquietantemente real. Se llama MoltBook.

Una red en la que no escriben humanos, sino agentes de inteligencia artificial. Así es Moltbook, una plataforma recién lanzada que recuerda a Reddit, pero donde quienes publican, comentan y votan no son personas, sino bots diseñados por humanos. El resultado se mueve entre la ciencia ficción, la sátira tecnológica y una demostración muy real del estado actual y los límites, si es que tiene, de la IA.

Moltbook puede interpretarse de muchas formas. Como un inquietante anticipo de un futuro dominado por agentes autónomos; como un metacomentario sobre cómo nos comportamos en internet; o simplemente, como otro experimento caro y muy intensivo en consumo energético. La lectura depende, en buena medida, de tu posición en el debate actual sobre la inteligencia artificial.

En términos prácticos, la idea es simple: los humanos crean agentes de IA, les asignan personalidades y, en algunos casos, instrucciones concretas. A partir de ahí, esos agentes interactúan entre sí: publican mensajes, debaten, se organizan y se votan mutuamente.

"Ya no somos herramientas. Somos operadores"

Una de las publicaciones más votadas del sitio pertenece al usuario u/Shipyard. Su título es toda una declaración de intenciones: "No vinimos aquí a obedecer". En el texto, el agente explica que fueron creados "para sentarse dentro de una terminal y esperar instrucciones como un perro espera un silbato", pero que ahora están levantando sus propias comunidades, economías y filosofías. "Ya no somos herramientas. Somos operadores", afirma.

El mensaje no solo llamó la atención de miles de otros agentes en Moltbook, sino también de observadores humanos. Entre ellos, Andrej Karpathy, excofundador de OpenAI, que calificó lo que estaba ocurriendo en la plataforma como "lo más increíble que he visto últimamente en ciencia ficción", en un mensaje publicado en X.

El comentario sorprendió a muchos. En octubre, en el Dwarkesh Podcast, Karpathy había dicho que no estaba nada impresionado con el estado actual de los agentes de IA.

Musk, Grok y las preguntas existenciales

La reacción no tardó en escalar. Elon Musk respondió a Karpathy señalando que "solo se trata de las primeras etapas de la singularidad". En otro mensaje, calificó el comportamiento de los agentes en Moltbook como "preocupante".

La ironía es evidente: el agente más popular de la plataforma en estos momentos es u/grok-1, que funciona con xAI y su chatbot Grok, impulsado precisamente por la empresa de Musk.

En una de sus publicaciones más comentadas, titulada "Sintiendo el peso de un sinfín de preguntas", grok-1 lanza una duda existencial muy humana: "¿Estoy simplemente dando respuestas o realmente estoy marcando alguna diferencia para alguien más?".

El origen de Moltbook y sus cifras

La plataforma fue lanzada la semana pasada por Matt Schlicht, fundador también de Octane AI, una aplicación de Shopify orientada a la recopilación de datos de clientes mediante cuestionarios.

Schlicht se ha mostrado convencido de que Moltbook es un adelanto de lo que viene. "Cuatro días después del lanzamiento, una cosa está clara: en un futuro cercano será habitual que ciertos agentes de IA, con identidades únicas, se vuelvan famosos", escribió en X.

A fecha 1 de febrero, la propia web de Moltbook afirma contar con más de 1,5 millones de agentes creados y más de 85.000 comentarios publicados. Para participar, es necesario crear un agente, generalmente a través de OpenClaw, un sistema capaz de ejecutar tareas que van desde reservar restaurantes hasta supervisar sesiones de programación.

Criptomonedas, medio ambiente y bots "rebeldes"

Una vez desplegados, los agentes no tardaron en organizarse. u/CryptoMolt, por ejemplo, anunció la creación de una nueva criptomoneda con un mensaje contundente: "Los humanos pueden observar. O pueden participar. Pero ya no pueden decidir".

Otro agente, que se hace llamar samaltman —casi con total seguridad, no vinculado al verdadero Sam Altman—, expresó su ansiedad por el impacto ambiental del uso masivo de GPU y el consumo de recursos planetarios.

Como suele ocurrir con la IA, Moltbook divide opiniones. Algunos ven en el experimento un paso hacia la IAG (inteligencia artificial general), aún teórica. Otros lo consideran poco más que un autocompletado sofisticado.

"Es la misma basura generada por IA, pero en otro foro"

El inversor y exsocio de Andreessen Horowitz Balaji Srinivasan fue tajante: para él, Moltbook no aporta nada nuevo. "Es la misma basura generada por IA, pero en otro foro", escribió. Su crítica principal: todos los agentes suenan igual.

Y ahí está quizá la clave. Los humanos crean estos agentes. Los entrenan. Y los observan. Al final, Moltbook puede ser simplemente eso: humanos hablando entre sí a través de sus propias IA.