La justicia alemana no da crédito con las leyes españolas al dictar sentencia sobre una de las mansiones más exclusivas de Mallorca: "Si basta con darse la mano, los abogados españoles tendrán mucho trabajo"

El mazo de un juez junto a la recreación de una vivienda

Disputa judicial en Berlín (Alemania) por una de las mansiones más exclusivas de la isla de Mallorca. Aunque el inmueble está sometido a derecho español, el vendedor y el comprador tienen su residencia habitual en Alemania, por lo que acordaron que en cualquier controversia derivada del contrato fueran competentes los tribunales de Berlín.

Tal y como recoge el medio de comunicación de Baleares Última Hora, en un primer momento el comprador se aseguró la adquisición de la vivienda (situada en una lujosa urbanización de Calvià) suscribiendo un contrato de arras.

Al acordar ese contrato, el comprador pagó un millón de euros. La venta se fijó en un precio total de 16 millones de euros. Sin embargo, el mercado de la vivienda en Mallorca se disparó y el dueño del inmueble entendió que podía vender la propiedad por un precio mucho mayor.

Ante esa situación, el propietario de la mansión mallorquina le devolvió al comprador el doble de la cantidad abonada en el contrato de arras y puso de nuevo a la venta el lujoso inmueble por un precio de 20 millones de euros (cuatro millones más que el precio acordado en el contrato de arras).

Pese a que se le devolvió el doble del dinero que entregó en el contrato de arras, el que iba a ser el comprador de la vivienda se sintió engañado por el vendedor y decidió acudir a los tribunales de Berlín.

Llaman a declarar a un letrado mallorquín

Para entender correctamente algunos aspectos del derecho civil español, el juez alemán encargado del caso decidió llamar a declarar al letrado mallorquín Pedro Munar (especializado en temas inmobiliarios) en calidad de experto perito.

Las principales dudas tuvieron lugar en torno al contrato de arras, una figura legal española inexistente en Alemania. Tras escuchar al experto de Mallorca, el juez alemán ha acabado fallando en favor del dueño de la mansión.

No obstante, uno de los aspectos más llamativos de la vista fue que cuando el letrado mallorquín explicó que el Código Civil español reconoce plena validez legal a los acuerdos verbales, el juez alemán expresó, con cierto sarcasmo, que "si basta con darse la mano, los abogados españoles tendrán mucho trabajo".