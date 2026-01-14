Una experta en Casa Real se fija en lo que hace Macron justo al lado del rey Felipe VI: "Es un gesto impropio"
Tras almorzar en el Elíseo visitaron juntos una exposición sobre Luis de Francia.
El rey Felipe VI y el presidente francés, Emmanuel Macron, estrecharon lazos en todos los sentidos este martes. Juntos visitaron una exposición sobre Luis de Francia, el Gran Delfín, en Versalles, algo cargado de simbolismo.
La muestra no sólo realza los vínculos que unen a España y Francia, sino que se expone en la que fue la residencia oficial de los reyes de Francia hasta la Revolución Francesa, que no había sido pisada de manera oficial por un rey español desde Alfonso XIII.
La visita tuvo lugar después de haber almorzado en el Palacio del Elíseo, donde Felipe VI fue recibido con honores por Macron y por su mujer, Brigitte. Precisamente un momento del posado ante los fotógrafos ha llamado la atención por la postura del mandatario francés.
Un gesto demasiado informal
Como se puede ver en la fotografía que él mismo compartió en su perfil oficial, Macron se metió la mano al bolsillo, un gesto que para algunos ha resultado demasiado informal dado el contexto.
Ana Polo, periodista, politóloga y autora de La reina. La increíble historia de Isabel II y Sissi. La verdadera historia de Elisabeth, reparó en ello y compartió su reflexión en su cuenta de X.
"Muchas gracias por su magnifica hospitalidad con el Rey, pero, por favor, la próxima vez no se meta las manos en los bolsillos. Es un gesto impropio de un Presidente de la República. Y menos cuando se recibe a un invitado extranjero", escribió.
"Si Charles de Gaulle levantara la cabeza...", remacha Polo.
Una pose que no ha pasado desapercibida
"Encantado de acoger al Rey Felipe VI. Este encuentro pone en valor la historia compartida, los lazos humanos y la profunda amistad que unen a España y Francia", escribió en castellano Macron en sus cuentas oficiales junto a la instantánea.
En los comentarios, usuarios de diferentes nacionalidades le han afeado la pose:
- "Las manos en los bolsillos no son muy protocolarias que digamos"
- "¡Que elegancia la de Francia! metiendo la mano en el bolsillo como si estuviera saliendo de paseo con sus colegas a tomarse un par de cañitas"
- "Les mains dans les poches…"
- Hand in your pocket doesn't suit you. You are a president!
- Une main dans la poche et l’autre dans le dos du Roi…Quelle désinvolture Président !