Un niño pide ayuda al rey de Suecia para limpiar su habitación y la casa real sueca le da una respuesta que no es la que esperaba
Jack Viktorsson, de 10 años, envió una carta a la corte real que fue respondida. Ahora su madre usa las palabras de la casa real como excusa.

Guillermo Álvarez Corrales
El rey Carlos Gustavo de Suecia en los Premios Nobel 2025
El rey Carlos Gustavo de Suecia en los Premios Nobel 2025PLeSegretain

No es extraño que los ciudadanos envíen cartas a los miembros de las familias reales reinantes. Muchas de ellas son para expresar sus mejores deseos en navidad, cumpleaños o fechas relevantes, pero hay algunas comunicaciones que la gente utiliza para pedir algo al rey o reina de turno. Nunca está de más intentarlo.

Es lo que ocurrió con un niño sueco de 10 años llamado Jack Viktorsson, que estaba tan cansado de que sus padres le exigieran que ordenara y limpiara su habitación, que pensó que a lo mejor el rey de Suecia, con mucho personal de servicio, le podía echar una mano.

  El rey Carlos Gustavo de Suecia.GTRES

Así que ni corto, ni perezoso, escribió una carta a la casa real sueca a la que tuvo acceso Aftonbladet: “Hola, rey. Me llamo Jack Viktorsson. Mamá Cathrin y papá Fredde quieren que limpie mi habitación. Y un niño pequeño quiere jugar, no limpiar. Así que necesito que tus sirvientes limpien mi habitación. Saludos, Jack”.

La casa real sueca contestó también por carta

Su profesor envió la carta a la casa real. El tiempo pasó y terminó llegando al buzón de la familia Viktorsson, residentes en Rottne, en el sur de Suecia, una respuesta de nada más y nada menos que de la secretaria de la corte, Anita Söderlind, lo que sin duda sorprendió a los Viktorsson, que no esperaban que las palabras del niño tuvieran contestación.

"Hola Jack. En nombre de Su Majestad el Rey, quiero agradecerte tu carta. Lamentablemente, el Rey no puede enviar a alguien a tu casa para limpiar tu habitación. Pero espero que tú y tus padres aún puedan ponerse de acuerdo sobre la limpieza", fueron las palabras de Anita Söderlind.

Foto oficial de Carlos Gustavo de Suecia con uniforme de almirante
  Foto oficial de Carlos Gustavo de Suecia con uniforme de almiranteElisabeth Toll | Casa Real Sueca

La corte sueca espera que con esta respuesta Jack Viktorsson no se convierta en republicano, pero contento no está. Tampoco estaba sorprendido al recibir carta real, porque como dijo su madre a TV4: "los niños creen que está claro que el rey puede responder a cualquiera". 

Pero lo dicho, el niño no está feliz porque le toca ordenar el cuarto, y cuando se queja su madre le recuerda lo que dijo el rey, así que casi hubiera preferido no haber pedido ayuda a su jefe de Estado.

Las dos grandes celebraciones de la monarquía sueca en 2026

Mientras tanto, la casa real sueca ha confirmado que se prepara para un 2026 con dos grandes citas marcadas en el calendario, y ya se sabe que los Bernadotte son de tirar la casa por la ventana, aunque luego el presupuesto se les quede pequeño, como ocurrió cuando el Estado les tuvo que adelantar dinero del presupuesto de 2025 para poder cerrar el año.

  • El 30 de abril de 2026 es el 80 cumpleaños de Carlos XVI Gustavo de Suecia. Ese día tiene lugar un Te Deum en la capilla del Palacio Real, un homenaje militar y civil y una cena de gala.
  • El 19 de junio de 2026 se celebran las bodas de oro de Carlos Gustavo y Silvia de Suecia, lo que marca también el 50º aniversario de ella como reina de Suecia. El 13 de junio hay un Te Deum, un recorrido de los reyes en carruaje. Además, el palacio real acoge una exposición sobre su medio siglo como matrimonio.
