El desacertado gesto de Magdalena de Suecia tras recibir críticas por el abandono de una de las pocas cosas que se esperan de ella

Magdalena de Suecia en el acto en Dusseldorf en el qué presentó su asociación empresarial con la marca Weleda

Magdalena de Suecia fue criticada por dejación de funciones en numerosas ocasiones. El motivo era que determinados sectores consideraban que debía hacer más como princesa, mientras que ella y la casa real sueca alegaban que vivía en el extranjero y que su posición como hija menor de Carlos XVI Gustavo no exigía tanto como si fuera la heredera.

También se recordaba que su labor principal se centraba en la World Childhood Foundation, entidad creada por Silvia de Suecia en 1999 y de la que ella ejerce como vicepresidenta de honor.

Magdalena de Suecia en un acto en Londres de la World Childhood Foundation en 2010, el año en el que se marchó de Suecia tras la ruptura de su compromiso con Jonas Bergström Fred Duval

Sin embargo, antes de romper su compromiso con Jonas Bergström en 2010 y mudarse a Nueva York, donde conoció a su marido, Chris O’Neill, su agenda era la habitual para la hija de un rey.

Decepción y tristeza en sus ducados

Los años han pasado y su vida ha dado tantas vueltas que ha residido en Nueva York, Londres y Miami, hasta que en 2024 regresó a Suecia junto a su marido y sus tres hijos. Se esperaba que esta vuelta le iba a permitir centrarse más en actos oficiales, pero no ha sido así.

Es verdad que ya es una fija en los Premios Nobel, una cita a la que no siempre acudía mientras residió en Miami, pero que viva en Estocolmo no ha supuesto que su agenda oficial se incremente, lo que para muchos es motivo de crítica.

Magdalena de Suecia con la tiara Kokoshnik de aguamarinas en los Premios Nobel 2025. PLeSe | Getty Images

Hay en concreto dos territorios que se quejan de abandono. Se trata de Hälsingland y Gästrikland, dos provincias históricas suecas que tienen como duquesa a la princesa Magdalena y que hace mucho que no le tienen por allí de visita.

La última vez que la hija menor del rey de Suecia estuvo en Hälsingland fue en 2009, mientras que no le ven el pelo por Gästrikland desde 2015, cuando estuvo en Gävle junto a Chris O’Neill. En aquel momento estaba embarazada de su segundo hijo, el príncipe Nicolas.

Magdalena de Suecia plantando un árbol su visita oficial a Gävle, en la provincia histórica de Gästrikland. UK Press via Getty Images

Como señala a Svensk Damtidning Christian Massana, reportero municipal de Ljusnan, en el sur de Hälsingland, ha hecho hincapié en el descontento en la zona por la ausencia de visitas al territorio: “Hay decepción y ya no se tiene mucha esperanza de que muestre interés en venir. En general la gente está decepcionada y triste de que no aparezca por aquí”.

Además, Massana recuerda que hablamos de territorios un tanto olvidados, y si la princesa Magdalena estuviera más presente, podría darles una visibilidad que les vendría muy bien.

La respuesta de la casa real sueca

Por su parte, la casa real sueca a través de su directora de comunicación, Margareta Thorgren, expresó al citado medio que "las visitas a los ducados no se realizan todos los años, pero siempre hay una planificación que todavía se está haciendo para 2026". Si bien no ha dado certezas de que vaya a haber viaje oficial, sí ha recalcado que es importante que los miembros de la familia real visiten sus ducados.

Foto oficial de Magdalena de Suecia con la tiara de Kokoshik de aguamarinas y un vestido azul. ©GTRESONLINE | Casa Real Sueca

De este modo, la institución ha lanzado un capote a la princesa y quizá se le inste a que se organice un viaje oficial a los dos territorios de los que es duquesa, una de las pocas misiones reales que sí se espera que realice.

Además, así cumpliría la promesa realizada en 2021 al gobernador del condado de Gävleborg en una videollamada, cuando conectó para interesarse por la situación allí durante la pandemia, prometiendo una visita en un futuro próximo. Todavía no ha pasado, pero quizá su percepción de lo que es el futuro próximo es distinta al de otras personas.

Magdalena de Suecia promociona sus productos en las redes

Pero Magdalena de Suecia ha optado por hacer oídos sordos, al menos por el momento, y en el mismo día en el que se publicaba esta información, regresó a las redes sociales para decir algo que nada tiene que ver con su papel como princesa, sino como mujer de negocios.

A través de la cuenta de Instagram de MinLen, la marca de belleza que lanzó en colaboración con Weleda para probar suerte en los negocios, se le pudo ver en un vídeo que grabó durante un día de esquí. Lo hizo para promocionar un bálsamo labial perfecto contra el frío del invierno.

Así, mientras se cuestionaba su compromiso con los territorios de los que es duquesa, ella prefirió ejercer cual influencer y promocionar productos de una aventura empresarial con la que espera hacerse un hueco y ganar dinero.

Los ducados de la familia real sueca

Los ducados reales son un título que los monarcas suecos entregan a los bebés que nacen en su familia. Carlos XVI Gustavo, que también recibió este título tras venir al mundo, lo hizo con sus tres hijos y también con todos sus nietos, incluso con los alejados de la línea sucesoria.

Carlos Gustavo y Silvia de Suecia con sus hijos, sus yernos, su nuera y sus nueve nietos en un posado en Solliden Sara Friberg/The Royal Court of Sweden

Cuando en 2019 retiró el tratamiento de alteza real a los hijos de Carlos Felipe y a los de Magdalena de Suecia y les expulsó de la casa real sueca, mantuvo tanto la dignidad de princesa como los ducados otorgados al nacer. Estos ducados son honores simbólicos que comprometen al titular a estar más pendiente de estos territorios, algo que la princesa Magdalena no parece tener en cuenta.

Estos son los ducados que ostentan los tres hijos y nueve nietos de los reyes Gustavo y Silvia de Suecia:

Victoria de Suecia es duquesa de Västergötland.

Estelle de Suecia, hija de la princesa heredera, es duquesa de Östergötland.

Oscar de Suecia, hijo de la princesa heredera, es duque de Escania.

Carlos Felipe de Suecia es duque de Värmland.

Alexander de Suecia, hijo de Carlos Felipe de Suecia, es duque de Södermanland.

Gabriel de Suecia, hijo de Carlos Felipe de Suecia, es duque de Dalarna.

Julian de Suecia, hijo de Carlos Felipe de Suecia, es duque de Halland.

Ines de Suecia, hija de Carlos Felipe de Suecia, es duquesa de Västerbotten.

Magdalena es duquesa de Hälsingland y Gästrikland.

Leonore de Suecia, hija de Magdalena de Suecia, es duquesa de Gotland.

Nicolas de Suecia, hijo de Magdalena de Suecia, es duque de Ångermanland.