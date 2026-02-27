Verdeliss completa su última locura: 24 horas corriendo sin descanso sobre una cinta

Verdelis, junto a la marchadora María Pérez, en la salida de una carrera en Madrid

Hay desafíos que suenan imposibles hasta que alguien decide hacerlos realidad. Y Verdeliss lo ha vuelto a hacer. La influencer, y también atleta, Estefanía Unzu ha completado 24 horas seguidas corriendo sobre una cinta, sin descanso, en un reto que ha generado expectación durante toda la jornada en Madrid.

El reto arrancó a las 19:00 horas del miércoles y terminó exactamente a la misma hora del jueves. Un día entero sin bajarse de la cinta. Sin pausa. Sin tregua. Impresionante. El objetivo no era batir una marca concreta de kilómetros. La meta era más simple y más dura: no parar.

24 horas contra el cuerpo y la mente

El reto se celebró en la tienda Decathlon de Nuevos Ministerios y reunió a corredores, curiosos y seguidores que se acercaron para presenciar la hazaña en directo. Durante toda la noche y la mañana siguiente, Verdeliss mantuvo el ritmo enfrentándose al cansancio acumulado, la falta de sueño y el desgaste físico propio de un esfuerzo tan prolongado. De matrícula de honor.

Más allá del componente físico, el desafío tenía un fuerte componente mental. Correr durante horas es exigente. Hacerlo durante un día entero convierte la resistencia psicológica en el verdadero protagonista. La cabeza sobre el físico.

La pregunta que muchos se hacían no era solo cuántos kilómetros lograría completar, sino si realmente podría mantenerse en movimiento sin detenerse. Y lo hizo.

Un reto con mensaje

El reto se enmarcó en la presentación de un nuevo modelo de zapatillas de la línea Kiprun, diseñadas para ofrecer mayor amortiguación y confort en entrenamientos largos. La idea era demostrar que la comodidad no está reñida con el rendimiento y que el material adecuado puede marcar la diferencia cuando el cuerpo empieza a pasar factura.

Durante las 24 horas, además, se habilitó una segunda cinta para que otras personas pudieran sumarse simbólicamente al reto. La acción convirtió un desafío individual en una experiencia colectiva, reforzando la idea de comunidad en torno al running.

Verdeliss y los retos imposibles

No es la primera vez que Verdeliss protagoniza un desafío de resistencia. En los últimos años se ha consolidado como una figura muy seguida dentro del mundo del running popular, combinando presencia en redes sociales con participación en pruebas de larga distancia.

Este nuevo reto vuelve a situarla en el centro del foco mediático. Correr 24 horas seguidas no es una anécdota. Es una declaración de intenciones. Mientras algunos se preguntan si este tipo de desafíos llevan el cuerpo al límite, otros lo interpretan como un ejemplo de superación y disciplina.

Lo que es indiscutible es que mantener el movimiento durante un día entero no está al alcance de cualquiera. Y durante 24 horas, en una simple cinta de correr, Verdeliss convirtió un espacio comercial en escenario de resistencia pura.