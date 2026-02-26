Los activistas que pegaron una foto del expríncipe Andrés en el Louvre hablan alto y claro: "No hay milmillonarios buenos: todos han explotado a mucha gente para enriquecerse"

La imagen del expríncipe Andrés abandonando la comisaría de Aylsham, en Norfolk (este de Inglaterra) tras estar detenido durante 11 horas bajo la acusación de "sospecha de mala conducta en un cargo público" ha dado la vuelta al mundo.

Sin embargo, por si fuera poco el recorrido que ha tenido la fotografía captada por Phil Noble (reportero gráfico de la agencia Reuters), unos activistas han decidido pegarla en el Museo del Louvre.

La acción fue llevada a cabo por un grupo activista británico denominado 'Todos Odian a Elon' que fue fundado en 2025 en respuesta a las intromisiones del fundador y director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, en la política británica.

Uno de los miembros de ese grupo ha sido entrevistado en el medio de comunicación alemán Der Spiegel, donde ha destacado que "la foto de Andrew Mountbatten-Windsor saliendo de la comisaría es preciosa, porque podemos ver al expríncipe finalmente rendir cuentas. Eso es lo que queríamos celebrar".

Respecto a cómo lograron poner la imagen en el Museo del Louvre, el activista ha explicado que "trajimos la foto en una bolsa, pasamos una hora buscando el lugar adecuado y luego la pegamos en la pared del departamento de pintura francesa. Se quedó allí unos quince minutos. Al personal del Louvre le pareció gracioso y solo la quitaron después de tomar sus propias fotos".

"Humillamos a Andrew con éxito"

En cuanto a qué es lo que querían lograr con esa acción, el activista ha subrayado que "humillamos a Andrew con éxito y se difundió ampliamente (…) Me recordó a mi época escolar: si conseguías que la clase se riera, por ejemplo, de un profesor especialmente estricto, podías destrozar la ilusión de tu poder. Lo mismo ocurre con las élites y los multimillonarios: si nos reímos de ellos, les quitamos el poder".

En ese sentido, el activista ha asegurado que "no hay milmillonarios buenos. Todos y cada uno de ellos explotaron a mucha gente para enriquecerse. Hoy en día hay más bancos de alimentos en el Reino Unido que nunca, y al mismo tiempo, más multimillonarios. Ambas cosas están directamente relacionadas".